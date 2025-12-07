Президента «Урала» Иванова и Василия Березуцкого заметили вместе на баскетбольном матче
На одной из трибун во время матча Единой лиги ВТБ «Уралмаш» — «Зенит» (79:86) были замечены президент футбольного «Урала» Григорий Иванов и бывший защитник и экс-тренер ЦСКА Василий Березуцкий, сообщает E1.ru.
Березуцкий может стать новым главным тренером екатеринбуржцев после отставки Мирослава Ромащенко, которая произошла в пятницу, 5 декабря. Григорий Иванов не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном назначении Березуцкого.
«Давайте до завтра. Завтра мы все объявим. Я не могу пока ничего сейчас сказать, пока у нас еще не принято до конца решение», — приводит E1.ru слова Иванова.
«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги с 41 очком в 21 матче. Мирослав Ромащенко был ассистентом главного тренера екатеринбуржцев с января по июнь 2025 года, а затем возглавил команду.
Василий Березуцкий — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка и шестикратный — Суперкубка страны, а также победитель Кубка УЕФА в составе ЦСКА. Также он становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной России.
Летом 2018 года Березуцкий завершил карьеру футболиста и начал работу тренером. С 2018 по 2019 год он входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», а затем работал в ЦСКА, «Краснодаре» и «Шанхай Шэньхуа».
В ноябре 2024 года Березуцкий впервые в карьере стал главным тренером — он возглавил азербайджанский «Сабах», которым руководил до июня 2025 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Азербайджана.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Факел
|21
|15
|3
|3
|29-11
|48
|
2
|Урал
|21
|12
|5
|4
|30-18
|41
|
3
|Родина
|21
|9
|9
|3
|28-16
|36
|
4
|Спартак Кс
|21
|9
|7
|5
|30-24
|34
|
5
|КАМАЗ
|21
|8
|8
|5
|36-24
|32
|
6
|Челябинск
|21
|8
|8
|5
|27-20
|32
|
7
|Ротор
|21
|8
|6
|7
|24-17
|30
|
8
|СКА-Хаб.
|21
|7
|8
|6
|21-21
|29
|
9
|Арсенал
|21
|6
|10
|5
|29-25
|28
|
10
|Нефтехимик
|21
|6
|10
|5
|25-24
|28
|
11
|Шинник
|21
|6
|8
|7
|18-19
|26
|
12
|Черноморец
|21
|6
|6
|9
|25-27
|24
|
13
|Енисей
|21
|5
|8
|8
|14-25
|23
|
14
|Волга
|21
|6
|4
|11
|24-34
|22
|
15
|Торпедо
|21
|5
|6
|10
|17-29
|21
|
16
|Уфа
|21
|4
|8
|9
|24-29
|20
|
17
|Сокол
|21
|2
|10
|9
|10-22
|16
|
18
|Чайка
|21
|2
|6
|13
|18-44
|12
|28.11
|19:00
|Черноморец – Шинник
|2 : 1
|29.11
|13:00
|Сокол – СКА-Хаб.
|0 : 2
|29.11
|14:00
|Волга – Урал
|0 : 0
|29.11
|14:00
|Чайка – Уфа
|1 : 1
|30.11
|11:30
|Енисей – Ротор
|0 : 0
|30.11
|17:00
|Арсенал – Нефтехимик
|0 : 0
|30.11
|17:00
|Спартак Кс – Торпедо
|0 : 1
|30.11
|18:00
|Факел – Челябинск
|2 : 0
|1.12
|19:00
|Родина – КАМАЗ
|0 : 0
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|13
|
|
Давид Караев
КАМАЗ
|10
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|8
|П
|
|
Мухаммад Султонов
КАМАЗ
|5
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|5
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|19
|1
|5
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|10
|1
|2
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|14
|1
|2