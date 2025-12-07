Президента «Урала» Иванова и Василия Березуцкого заметили вместе на баскетбольном матче

На одной из трибун во время матча Единой лиги ВТБ «Уралмаш» — «Зенит» (79:86) были замечены президент футбольного «Урала» Григорий Иванов и бывший защитник и экс-тренер ЦСКА Василий Березуцкий, сообщает E1.ru.

Березуцкий может стать новым главным тренером екатеринбуржцев после отставки Мирослава Ромащенко, которая произошла в пятницу, 5 декабря. Григорий Иванов не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном назначении Березуцкого.

«Давайте до завтра. Завтра мы все объявим. Я не могу пока ничего сейчас сказать, пока у нас еще не принято до конца решение», — приводит E1.ru слова Иванова.

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги с 41 очком в 21 матче. Мирослав Ромащенко был ассистентом главного тренера екатеринбуржцев с января по июнь 2025 года, а затем возглавил команду.

Василий Березуцкий — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка и шестикратный — Суперкубка страны, а также победитель Кубка УЕФА в составе ЦСКА. Также он становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной России.

Летом 2018 года Березуцкий завершил карьеру футболиста и начал работу тренером. С 2018 по 2019 год он входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», а затем работал в ЦСКА, «Краснодаре» и «Шанхай Шэньхуа».

В ноябре 2024 года Березуцкий впервые в карьере стал главным тренером — он возглавил азербайджанский «Сабах», которым руководил до июня 2025 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Азербайджана.