Президент ялтинского «Рубина»: «Уверен, что аттестация будет успешно пройдена, и мы начнем выступать во второй лиге»

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников ответил на вопрос о лицензировании команды для выступления во второй лиге.

«Клуб на постоянной связи с Комитетом по лицензированию. Вчера мы направили в Футбольную национальную лигу все документы, необходимые для прохождения процедуры спортивной аттестации. Нам были даны рекомендации по стадиону «Авангард», на котором выступает команда. Совместно с администрацией стадиона и города исправляем имеющиеся незначительные несоответствия. Уверен, что аттестация нами будет успешно пройдена, и мы начнем выступать во второй лиге чемпиона России. Для клуба и города наступит новый этап развития» — цитирует Шапошникова Metaratings.ru.

В понедельник пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщила о готовности принять в состав участников второй лиги четыре клуба из Крыма в случае прохождения ими процедуры аттестации ФНЛ.