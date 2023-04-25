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Сегодня, 12:52

Президент ялтинского «Рубина»: «Уверен, что аттестация будет успешно пройдена, и мы начнем выступать во второй лиге»

Алина Савинова
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Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников ответил на вопрос о лицензировании команды для выступления во второй лиге.

«Клуб на постоянной связи с Комитетом по лицензированию. Вчера мы направили в Футбольную национальную лигу все документы, необходимые для прохождения процедуры спортивной аттестации. Нам были даны рекомендации по стадиону «Авангард», на котором выступает команда. Совместно с администрацией стадиона и города исправляем имеющиеся незначительные несоответствия. Уверен, что аттестация нами будет успешно пройдена, и мы начнем выступать во второй лиге чемпиона России. Для клуба и города наступит новый этап развития» — цитирует Шапошникова Metaratings.ru.

В понедельник пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщила о готовности принять в состав участников второй лиги четыре клуба из Крыма в случае прохождения ими процедуры аттестации ФНЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/prezident-fk-rubin-yalta-uveren-chto-attestaciya-budet-uspeshno-proidena-i-my-nachnem-vystupat-vo-vtoroi-lige-246025/
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 15 12 1 49-25 57
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 28 13 9 6 44-30 48
4
 Енисей 28 11 12 5 35-29 45
5
 Волгарь 28 11 10 7 33-26 43
6
 Динамо Мх 28 10 10 8 21-20 40
7
 Нефтехимик 28 10 9 9 27-24 39
8
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
9
 СКА-Хаб. 28 9 10 9 41-34 37
10
 КАМАЗ 28 9 10 9 30-29 37
11
 Шинник 28 10 6 12 31-34 36
12
 Родина 28 9 9 10 31-34 36
13
 Акрон 28 7 14 7 28-31 35
14
 Кубань 28 8 8 12 31-32 32
15
 Велес 28 8 4 16 28-44 28
16
 Уфа 28 6 7 15 27-38 25
17
 Волга 28 4 11 13 20-37 23
18
 Краснодар-2 28 5 7 16 18-45 22
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34 тур
28.04 16:00
Уфа – Динамо Мх
 - : -
29.04 00:00
Велес – Шинник
 - : -
29.04 00:00
Енисей – Родина
 - : -
29.04 00:00
КАМАЗ – Волгарь
 - : -
29.04 00:00
Нефтехимик – Балтика
 - : -
29.04 00:00
Кубань – Акрон
 - : -
29.04 00:00
Рубин – СКА-Хаб.
 - : -
29.04 00:00
Волга – Краснодар-2
 - : -
1.05 14:30
Алания – Арсенал
 - : -
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 26 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 26 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 25 1 9
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