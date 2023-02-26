Президент «Велеса» Шиленков отреагировал на слухи о выкупе клуба «Локомотивом»

Президент московского «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» может выкупить его клуб.

«Ничего конкретного от «Локомотива» по поводу выкупа нашего клуба я не получал. Если от руководства московского клуба будет конкретное предложение, то обязательно его рассмотрим. Пока конкретики нет, и никто из «Локомотива» ко мне не обращался», — приводит Sport24 слова Шиленкова.

По итогам первой части сезона «Велес» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 20 очков в 20 играх.