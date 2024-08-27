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Сегодня, 17:28

Президент «Урала» заявил, что руководство и тренеры «Урала» уйдут в отставку, если клуб не вернется в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что произойдет, если команда не сумеет вернуться в РПЛ в текущем сезоне.

«Я думаю, что все руководство, тренерский штаб — должны будут уйти в отставку, это однозначно. Сокращение поддержки — это тоже вправе руководство решать, как они будут это видеть. Не должно быть так: если нам поставили задачу... Мы сами для себя эту задачу поставили, и, если мы ее не выполним, мы должны отвечать. Думаю, что и контракты будут срезаться», — сказал Иванов в эфире ОТВ.

«Урал» финишировал на 14-м месте в РПЛ в сезоне-2023/24. В стыковых матчах екатеринбуржцы проиграли «Акрону» (0:2, 2:1). Команда впервые за 11 лет покинула высший российский дивизион.

После 7 туров «Урал» с 14 очками занимает второе место в первой лиге. В последнем матче команда Евгения Аверьянова на выезде сыграла вничью с «Нефтехимиком» (1:1). 31 августа «Урал» на своем поле примет «Аланию» в матче 8-го тура.

Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
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«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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Плиев рассказал о несостоявшемся переходе в «Аланию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
 Торпедо 7 3 4 0 11-5 13
4
 Чайка 7 3 3 1 12-7 12
5
 Ротор 7 3 2 2 7-5 11
6
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
7
 Сочи 7 3 1 3 10-10 10
8
 Балтика 7 2 4 1 6-5 10
9
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
10
 Родина 7 2 4 1 6-5 10
11
 Енисей 7 3 0 4 5-7 9
12
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
13
 КАМАЗ 7 2 1 4 6-6 7
14
 Черноморец 7 2 1 4 8-11 7
15
 Уфа 7 1 3 3 8-11 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
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31.08 10:00
Енисей – Балтика
 - : -
31.08 12:30
Уфа – Торпедо
 - : -
31.08 16:00
Урал – Алания
 - : -
31.08 18:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 - : -
1.09 16:00
Сокол – Шинник
 - : -
1.09 17:30
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
1.09 18:00
Черноморец – Родина
 - : -
1.09 19:00
Сочи – Тюмень
 - : -
2.09 19:30
Ротор – Чайка
 - : -
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Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 3
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Павел Горелов

Павел Горелов

КАМАЗ

 3
П
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Урал

 3
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Данила Янов

Чайка

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Алан Чочиев

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И К Ж
Давид Шавлохов

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Денис Кутин

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