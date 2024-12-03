Президент «Урала» — о результатах команды: «Некоторые игры провалили, но будем бороться за путевку в РПЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии «СЭ» поделился мнением о результатах команды по итогам первой части сезона первой лиги.

«Чемпионат закончится в мае, тогда и будем подводить главные итоги. На данный момент мы занимаем четвертое место в лиге. Некоторые игры провалили, но мы будем бороться за путевку в РПЛ. Ждем зимние сборы, где будем активно готовиться к весенней части сезона», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» после 17-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков.