Президент «Урала» возмутился тем, что ВАР есть не на всех матчах первой лиги: «Все игры этих команд, значит, надо аннулировать»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» раскритиковал судейство в Мелбет-Первой лиге.

Ранее Иванов заявил, что клуб будет обращаться в ФИФА и УЕФА из-за работы арбитров на матче 31-го тура ФНЛ против «Родины» (2:3).

— Как в одном соревновании у трех команд работает ВАР, а у остальных — нет? — начал Иванов. — В одном соревновании! Это правильно? Все матчи этих команд, значит, надо аннулировать. Почему так? Как лига это допускает? Как они это разрешают? Не буду называть команды, голословно обвинять, но они забивают на 90+6-й, 90+8-й минутах, когда им пенальти по восемь раз ставят. Все пенальти — ВАРовские. Так каждый раз: любое падение готов был (поставить, — прим. «СЭ»). Он ходит, в ухо слушает, что ему Жабченко говорит. Вот я конкретную фамилию скажу: есть ВАР Жабченко. Как он туда попал? Откуда он взялся? Пускай судейская комиссия разбирается, пускай разбирается господин Мажич, Каманцев. Пускай разбираются. Мы будем писать во все инстанции. Во все! Так нельзя. Кому нужно такое соревнование? Что я должен сказать болельщикам? Да, мы сами упустили некоторые игры. Но сегодня — это же просто беспредел. Просто беспредел! Иначе не назову. У нас руки связаны. Мы сказать ничего не можем. Написать только в ЭСК можем.

— Но по сути это не изменит результат матча.

— Конечно. Самое интересное — признают судью, выгонят его там, закончит Жабченко, давно пора ему было закончить. Что толку? Нам никто три очка не вернет. На 90+3-й минуте забили чистый гол! А оказалось, что мы проиграли 2:3.

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 50 очками.