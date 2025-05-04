Футбол
Судейство

4 мая, 23:16

Президент «Урала» возмутился тем, что ВАР есть не на всех матчах первой лиги: «Все игры этих команд, значит, надо аннулировать»

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» раскритиковал судейство в Мелбет-Первой лиге.

Ранее Иванов заявил, что клуб будет обращаться в ФИФА и УЕФА из-за работы арбитров на матче 31-го тура ФНЛ против «Родины» (2:3).

— Как в одном соревновании у трех команд работает ВАР, а у остальных — нет? — начал Иванов. — В одном соревновании! Это правильно? Все матчи этих команд, значит, надо аннулировать. Почему так? Как лига это допускает? Как они это разрешают? Не буду называть команды, голословно обвинять, но они забивают на 90+6-й, 90+8-й минутах, когда им пенальти по восемь раз ставят. Все пенальти — ВАРовские. Так каждый раз: любое падение готов был (поставить, — прим. «СЭ»). Он ходит, в ухо слушает, что ему Жабченко говорит. Вот я конкретную фамилию скажу: есть ВАР Жабченко. Как он туда попал? Откуда он взялся? Пускай судейская комиссия разбирается, пускай разбирается господин Мажич, Каманцев. Пускай разбираются. Мы будем писать во все инстанции. Во все! Так нельзя. Кому нужно такое соревнование? Что я должен сказать болельщикам? Да, мы сами упустили некоторые игры. Но сегодня — это же просто беспредел. Просто беспредел! Иначе не назову. У нас руки связаны. Мы сказать ничего не можем. Написать только в ЭСК можем.

— Но по сути это не изменит результат матча.

— Конечно. Самое интересное — признают судью, выгонят его там, закончит Жабченко, давно пора ему было закончить. Что толку? Нам никто три очка не вернет. На 90+3-й минуте забили чистый гол! А оказалось, что мы проиграли 2:3.

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 50 очками.

Григорий Иванов (руководитель)
Футбол
Первая лига
ФК Урал
  • Loden

    В хоккее Авто прибили. В футболе Урал. А через пару десятков лет в разговорах по пятницам получаем весь расклад.

    05.05.2025

  • iriston1963

    Об этом Гогниев говорит уже давно. Из за судейских ошибок его команда потеряла как минимум 9 очков. Но все надсмехались над ним. А в итоге вот и Урал получил оплеуху судейства.

    05.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Посмотрел видеообзор игры. Вааще не понятно, почему гол Урала отменили и в их ворота пенальти назначили!! Так что, согласен с Ивановым..

    05.05.2025

  • Bilerpol

    За судейские решения и за фонтаны нужно переигровку просить

    05.05.2025

    • «Урал» обратится в ФИФА и УЕФА по поводу судейства в матче против «Родины»

    Президент «Урала» о судействе в ФНЛ: «30 человек приходит на «Лучшую лигу мира», а судья вытворяет, что хочет»
