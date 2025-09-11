Президент «Урала» считает, что министр спорта Дегтярев сделал рекламу Сунгатулину: «Наш клуб сможет заработать»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева, похвалившего полузащитника екатеринбургского клуба Фаниля Сунгатулина за позицию по лимиту на легионеров.

«Это мнение Сунгатулина. Может быть, действительно будут привозить более качественных иностранцев, хотя они могут и не поехать. Но мы не можем через каждые два года менять лимит. Есть свои «за» и «против». Нужно специалистам обсуждать это, а потом принимать решение. Сейчас у каждого есть свое мнение. На каждый роток не накинешь платок. Министр спорта сказал, что у Фаниля большое будущее? Нашему клубу хорошо. Значит наш клуб сможет на нем заработать, если ему такую рекламу дал министр! Мы очень довольны, что его отметил министр. Дай Бог, чтобы у него правда было большое будущее», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее министр спорта заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.