Президент «Урала» Иванов: «Воронов — уральский Ямаль? Рано сравнивать»
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о выступлении в матче 2-го тура первой лиги с «Шинником» (2:1) 16-летнего форварда Максима Воронова. Нападающий в дебютной встрече на профессиональном уровне отметился голевой передачей.
«Чего вы уже сравниваете Воронова с Ямалем? Парню 16 лет, первый раз вышел на поле с основной командой. Да, он молодец, хорошо сыграл, но рано еще этих оваций. Пускай Максим спокойно играет и набирается опыта», — приводит слова Иванова Sport24.
После двух туров ФНЛ «Урал» набрал шесть очков и пока лидирует в турнирной таблице. В следующем туре екатеринбуржцы сыграют в гостях с «Черноморцем».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
2
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Ротор
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Сокол
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Чайка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Алания
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Родина
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Уфа
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Балтика
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Тюмень
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|12:30
|
Урал – Шинник
|2 : 1
|20.07
|18:00
|
Сокол – Енисей
|- : -
|20.07
|19:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|20.07
|20:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|- : -
|21.07
|12:30
|
Тюмень – Алания
|- : -
|21.07
|18:00
|
Нефтехимик – Уфа
|- : -
|21.07
|19:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|21.07
|19:30
|
Черноморец – Чайка
|- : -
|22.07
|18:00
|
Ротор – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|1
|П
|
|
Роман Акбашев
КАМАЗ
|1
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Вилинтон Апонса
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Сурхайхан Абдуллаев
КАМАЗ
|1
|0
|1
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|1
|0
|1