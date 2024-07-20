Президент «Урала» Иванов: «Воронов — уральский Ямаль? Рано сравнивать»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о выступлении в матче 2-го тура первой лиги с «Шинником» (2:1) 16-летнего форварда Максима Воронова. Нападающий в дебютной встрече на профессиональном уровне отметился голевой передачей.

«Чего вы уже сравниваете Воронова с Ямалем? Парню 16 лет, первый раз вышел на поле с основной командой. Да, он молодец, хорошо сыграл, но рано еще этих оваций. Пускай Максим спокойно играет и набирается опыта», — приводит слова Иванова Sport24.

После двух туров ФНЛ «Урал» набрал шесть очков и пока лидирует в турнирной таблице. В следующем туре екатеринбуржцы сыграют в гостях с «Черноморцем».