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Президент «Урала» Иванов: «Воронов — уральский Ямаль? Рано сравнивать»

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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о выступлении в матче 2-го тура первой лиги с «Шинником» (2:1) 16-летнего форварда Максима Воронова. Нападающий в дебютной встрече на профессиональном уровне отметился голевой передачей.

«Чего вы уже сравниваете Воронова с Ямалем? Парню 16 лет, первый раз вышел на поле с основной командой. Да, он молодец, хорошо сыграл, но рано еще этих оваций. Пускай Максим спокойно играет и набирается опыта», — приводит слова Иванова Sport24.

После двух туров ФНЛ «Урал» набрал шесть очков и пока лидирует в турнирной таблице. В следующем туре екатеринбуржцы сыграют в гостях с «Черноморцем».

Источник: Sport24
ФК Урал
ФК Шинник
Григорий Иванов (руководитель)
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Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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«Урал» победил «Шинник» благодаря двум голам в концовке матча

Президент «Урала» Иванов: «Новички? Все может быть»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
2
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
3
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
7
 Сокол 1 0 1 0 1-1 1
8
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Алания 1 0 1 0 0-0 1
10
 Родина 1 0 1 0 0-0 1
11
 Уфа 1 0 1 0 0-0 1
12
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
13
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
14
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
18
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 0-4 0
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.07 12:30
Урал – Шинник
 2 : 1
20.07 18:00
Сокол – Енисей
 - : -
20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 - : -
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 - : -
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 - : -
21.07 19:00
Сочи – Балтика
 - : -
21.07 19:30
Черноморец – Чайка
 - : -
22.07 18:00
Ротор – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 1
Павел Горелов

Павел Горелов

КАМАЗ

 1
П
Роман Акбашев

Роман Акбашев

КАМАЗ

 1
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Вилинтон Апонса

Вилинтон Апонса

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Сурхайхан Абдуллаев

Сурхайхан Абдуллаев

КАМАЗ

 1 0 1
Кевин Андраде

Кевин Андраде

Балтика

 1 0 1
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