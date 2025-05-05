Президент «Урала»: «Ребята приходят в раздевалку, голову поднять не могут... А я ничего сказать не могу. Мне перед ними стыдно»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» высказался о влиянии посещаемости на футболистов РПЛ и Первой лиги.

«Посещаемость «Химок»? Я не могу вмешиваться. Это дело «Химок», РПЛ. Они должны сами разбираться. Не хочу даже касаться. Конечно, мне хотелось бы, чтобы и на «Химки» ходил полный стадион, как сегодня на стадионе «Краснодара», плюс сумасшедшая игра была с «Зенитом». Народу тысяч по 50 приходит. Это же приятно! Ребятам приятно. А когда ребята приходят в раздевалку и голову поднять не могут... Смотрят на меня и говорят: «Что нам делать?» Это все-таки их заработок, они включают в свой бюджет заработок, премиальные какие-то у нас в команде есть. А я прихожу и ничего сказать не могу. Мне перед ними стыдно, я глаза прячу», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 50 очками.