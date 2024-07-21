Президент «Урала» Иванов рассказал о будущем Мишкича и Итало в команде
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что игроки Даниел Мишкич и Итало проведут этот сезон в клубе.
«А как они не останутся? У обоих действующие контракты. Если за Итало принесут миллионов пять евро, тогда мы еще подумаем. А так, куда они денутся?» — цитирует Иванова «РБ Спорт».
В Мелбет-Первой лиге клубы могут иметь в заявке четырех легионеров. После двух туров ФНЛ «Урал» набрал 6 очков.
Источник: РБ Спорт
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
3
|Сокол
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Алания
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
5
|Родина
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
6
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
7
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Ротор
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Чайка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Уфа
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Балтика
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|КАМАЗ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Тюмень
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.07
|12:30
|
Урал – Шинник
|2 : 1
|20.07
|18:00
|
Сокол – Енисей
|1 : 0
|20.07
|19:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|1 : 0
|20.07
|20:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|1 : 0
|21.07
|12:30
|
Тюмень – Алания
|0 : 1
|21.07
|18:00
|
Нефтехимик – Уфа
|- : -
|21.07
|19:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|21.07
|19:30
|
Черноморец – Чайка
|- : -
|22.07
|18:00
|
Ротор – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|
|
Султан Джамилов
Нефтехимик
|1
|П
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Вилинтон Апонса
Торпедо М
|1
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Нури Абдоков
Алания
|1
|0
|1
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|1
|0
|1
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