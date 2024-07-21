Президент «Урала» Иванов рассказал о будущем Мишкича и Итало в команде

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что игроки Даниел Мишкич и Итало проведут этот сезон в клубе.

«А как они не останутся? У обоих действующие контракты. Если за Итало принесут миллионов пять евро, тогда мы еще подумаем. А так, куда они денутся?» — цитирует Иванова «РБ Спорт».

В Мелбет-Первой лиге клубы могут иметь в заявке четырех легионеров. После двух туров ФНЛ «Урал» набрал 6 очков.