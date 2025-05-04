Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

Судейство

4 мая, 22:50

Президент «Урала» раскритиковал арбитра Жабченко: «Непонятно как попал в судейство. Три левых пенальти назначил»

Микеле Антонов
Корреспондент
Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» раскритиковал судейство в матче екатеринбуржцев против «Родины» (2:3) в 31-м туре Первой лиги.

На 90-й минуте при счете 2:2 форвард «Урала» Евгений Марков забил гол, который был отменен из-за вмешательства ВАР (видеоарбитром на игру был назначен Анатолий Жабченко). Незадолго до этого нападающий екатеринбуржцев Мартин Секулич сыграл рукой в своей штрафной — после отмены мяча Маркова главный судья встречи Антон Фролов назначил пенальти в ворота гостей.

Полузащитник «Родины» Пап Гуйе не реализовал 11-метровый, но смог добить мяч в сетку после сейва Александра Селихова.

«Я бы судьям, особенно Анатолию Жабченко, который непонятно как попал в наше судейство, три левых пенальти назначил, поставил бы пять с плюсом. Он вообще великолепно отсудил, будучи ВАР! Молодец! Таких арбитров нам надо побольше, тогда в нашем футболе все будет хорошо.

Как я должен ребятам смотреть в глаза? Как я им что-то должен сказать? Как? Про них (арбитров, — прим. «СЭ») ничего нельзя говорить. Ничего. Мы забиваем гол, он отменяет его и ставит пенальти в наши ворота. Все три пенальти в наши ворота — левые. Я понимаю, что соберется ЭСК, они опять скажут, что все хорошо, классно», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 50 очками, «Родина» идет на седьмой строчке с 44 очками.

Григорий Иванов (руководитель)
Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Урал
    • «Урал» проиграл «Родине». Гол екатеринбуржцев на 90-й минуте отменили и назначили пенальти в их ворота

    «Урал» обратится в ФИФА и УЕФА по поводу судейства в матче против «Родины»
