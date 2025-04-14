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14 апреля, 15:55

Президент «Урала» Иванов: «Зачем пишут, что защитник «Нефтехимика» не мешал нам забивать?! Чтобы меня нервировать!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о том, что матч с «Нефтехимиком» (3:2) в 28-м туре Мелбет-Первой лиги мог иметь договорной характер.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что второй тайм встречи мог носить договорной характер. После первого тайма нижнекамский клуб выигрывал со счетом 2:0.

— Просто некоторых смущает то, как действовали защитники гостей, когда забивал Бевеев

— Да что ж такое... Почему все придумывают на ровном месте? Вы бы видели счастье Бевеева... У нас же забивают только защитники. С «КАМАЗом» дубль оформил Итало, теперь Бевеев. Разве плохо? Зачем все время искать негатив? Почему никто не пишет, как шикарно сыграл Бевеев! Убрал соперника и в дальний угол попал. Технично все. Покатил туда, куда надо! Причем тут игрок «Нефтехимика»?

— Имеют в виду второй гол, когда Кахидзе отошел в сторону.

— А что — второй гол? Ну что за бред? Защитник стоял в стороне и ничего не делал... А Бевеев забил, да? Ну заканчивайте уже! Зачем такое писать. Нервировать меня! Чего они мне желают? Слов нет!

Президент &laquo;Урала&raquo; Григорий Иванов.«Обалдели? Какой договорняк?! Я даже не здоровался вчера с сыном Автогена!» Интервью президента «Урала»
Григорий Иванов (руководитель)
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Президент «Урала»: «Договорняк с «Нефтехимиком»? Хорош херней заниматься! Я даже не здоровался с тренером гостей!»

Первая лига совместно с РФС проводит проверку матча «Урал» — «Нефтехимик»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 18 8 2 44-14 62
2
 Торпедо 28 13 12 3 42-21 51
3
 Урал 28 13 10 5 38-26 49
4
 Черноморец 28 14 6 8 41-31 48
5
 Сочи 28 13 8 7 42-29 47
6
 СКА-Хаб. 28 12 8 8 34-33 44
7
 Енисей 28 11 5 12 28-31 38
8
 Родина 28 9 11 8 29-25 38
9
 Ротор 28 8 13 7 22-21 37
10
 Арсенал 28 7 15 6 20-20 36
11
 Нефтехимик 28 8 9 11 28-31 33
12
 Чайка 28 7 12 9 29-36 33
13
 Шинник 28 7 11 10 20-27 32
14
 КАМАЗ 28 9 5 14 27-27 32
15
 Уфа 28 6 8 14 26-42 26
16
 Тюмень 28 6 5 17 23-41 23
17
 Алания 28 5 8 15 17-35 23
18
 Сокол 28 4 10 14 16-36 22
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Енисей – Чайка
 - : -
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Черноморец – СКА-Хаб.
 - : -
19.04 18:00
Нефтехимик – КАМАЗ
 - : -
20.04 17:00
Ротор – Тюмень
 - : -
20.04 17:00
Сочи – Алания
 - : -
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