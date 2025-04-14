Президент «Урала» Иванов: «Зачем пишут, что защитник «Нефтехимика» не мешал нам забивать?! Чтобы меня нервировать!»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о том, что матч с «Нефтехимиком» (3:2) в 28-м туре Мелбет-Первой лиги мог иметь договорной характер.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что второй тайм встречи мог носить договорной характер. После первого тайма нижнекамский клуб выигрывал со счетом 2:0.

— Просто некоторых смущает то, как действовали защитники гостей, когда забивал Бевеев

— Да что ж такое... Почему все придумывают на ровном месте? Вы бы видели счастье Бевеева... У нас же забивают только защитники. С «КАМАЗом» дубль оформил Итало, теперь Бевеев. Разве плохо? Зачем все время искать негатив? Почему никто не пишет, как шикарно сыграл Бевеев! Убрал соперника и в дальний угол попал. Технично все. Покатил туда, куда надо! Причем тут игрок «Нефтехимика»?

— Имеют в виду второй гол, когда Кахидзе отошел в сторону.

— А что — второй гол? Ну что за бред? Защитник стоял в стороне и ничего не делал... А Бевеев забил, да? Ну заканчивайте уже! Зачем такое писать. Нервировать меня! Чего они мне желают? Слов нет!