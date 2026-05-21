Президент «Урала» Иванов — о Березуцком: «Он хороший тренер. Ни о какой отставке речь не идет»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера Василия Березуцкого.

Ранее Telegram-канал «Мяч» сообщил, что «Урал», вероятнее всего, уволит Березуцкого вне зависимости от результата в стыках.

«Возможная отставка Березуцкого вне зависимости от результатов стыков? Слухи не комментирую. У нас отличные отношения с Василием. Я вижу, какую хорошую работу он проводит со своим тренерским штабом. Ни о какой отставке речь не идет. Ребята относятся к нему с большим уважением. Это большой футболист. Может быть, где-то не хватает опыта, но а когда ему набираться? Он хороший тренер», — сказал Иванов «СЭ».

20 мая «Урал» потерпел поражение в первом VK Видео переходном матче за право играть в РПЛ от «Динамо» Махачкала (0:1). Ответная встреча пройдет 23 мая в Каспийске.

Березуцкий в декабре 2025 года сменил Мирослава Ромащенко на посту главного тренера «Урала».