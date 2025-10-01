Футбол
Сегодня, 09:15

Президент «Урала» Иванов объяснил, почему Ишков не перешел в «Рубин»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Илья Ишков.
Фото ФК «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» объяснил, почему атакующий полузащитник Илья Ишков не покинул клуб летом.

— Почему Ишков летом не перешел в «Рубин»?

— А почему он должен был перейти? Как? У него действующий контракт с нашим клубом.

— Разве между казанцами и «Уралом» не велось по нему переговоров?

— У нас стоит задача — выйти в РПЛ. Ишков — хороший футболист, мы в нем заинтересованы. А вот эти все люди, которые крутятся вокруг него, не понимают, что нельзя рассказывать сказки молодому парнишке. Пусть играет у нас, набирается опыта. Илья еще не всегда проходит в основу «Урала». Надо немного еще потерпеть. Просто агенты получают больше денег, если чаще устраивают своих футболистов в тот или иной клуб.

Ишков — наш воспитанник. У него старший брат играет за мини-футбольный клуб. Младший тоже у нас занимается. Отца его знаю. Я бы понял, если бы у него было хорошее предложение...

Григорий Иванов.«ВАР в ФНЛ? У губерний нет на это денег». Президент «Урала» — о левом пенальти, будущем Ромащенко и травме Селихова

— «Рубин» — плохой вариант?

— В моем понимании, Ишков по своим игровым качествам «Рубину» не подошел бы. Да, я в данном случае лицо заинтересованное, но это мое личное мнение.

— А когда Игорь Дмитриев переходил из «Урала» в «Спартак», неужели верили, что он пусть и не сразу, но получит игровое время в составе красно-белых?

— Честно? Не думал, что Игорь уже со второго сезона после аренды в «Крыльях» начнет проходить в состав красно-белых. Мне казалось, что период адаптации в московской команде займет чуть больше времени. Что ж, рад, что ошибался! Всегда считал Игоря добротным игроком. Он у нас много пахал, прогрессировал, получил предложение от красно-белых. И не стушевался. Молодец!

Григорий Иванов (руководитель)
Илья Ишков
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
