Президент «Урала» Иванов назвал неудачной шуткой слова министра спорта Свердловской области про расстрел

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, который сказал, что команду «ждет расстрел» в случае невыхода в РПЛ по итогам сезона.

«Знаю, что Рапопорт так пошутил. Это у него такая шутка, и я считаю, неудачная. Мы постоянно с ним на связи, и сегодня это тоже обсудили. Это шутка, не более. Под «расстрелом» он высказал свою озабоченность, и дальше развил свою мысль. Надо же понимать, что мы переживаем за футбол в регионе. Я не воспринимаю это всерьез, и вы не воспринимайте», — цитирует Иванова Sport24.

«Урал» вылетел из РПЛ по итогам сезона-2023/24 впервые за 10 лет. После 6 туров текущего розыгрыша первой лиги команда с 13 очками занимает 2-е место в турнирной таблице.