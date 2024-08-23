Президент «Урала» Иванов назвал неудачной шуткой слова министра спорта Свердловской области про расстрел
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, который сказал, что команду «ждет расстрел» в случае невыхода в РПЛ по итогам сезона.
«Знаю, что Рапопорт так пошутил. Это у него такая шутка, и я считаю, неудачная. Мы постоянно с ним на связи, и сегодня это тоже обсудили. Это шутка, не более. Под «расстрелом» он высказал свою озабоченность, и дальше развил свою мысль. Надо же понимать, что мы переживаем за футбол в регионе. Я не воспринимаю это всерьез, и вы не воспринимайте», — цитирует Иванова Sport24.
«Урал» вылетел из РПЛ по итогам сезона-2023/24 впервые за 10 лет. После 6 туров текущего розыгрыша первой лиги команда с 13 очками занимает 2-е место в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|6-2
|14
|
2
|Урал
|6
|4
|1
|1
|10-4
|13
|
3
|Торпедо
|6
|3
|3
|0
|10-4
|12
|
4
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|5-3
|10
|
5
|Нефтехимик
|6
|3
|1
|2
|8-8
|10
|
6
|Енисей
|6
|3
|0
|3
|5-5
|9
|
7
|Чайка
|6
|2
|3
|1
|10-7
|9
|
8
|Родина
|6
|2
|3
|1
|4-3
|9
|
9
|Сокол
|6
|2
|3
|1
|4-3
|9
|
10
|Алания
|6
|2
|2
|2
|4-2
|8
|
11
|КАМАЗ
|6
|2
|1
|3
|6-5
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
|Балтика
|6
|1
|4
|1
|5-5
|7
|
14
|Черноморец
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|
15
|Уфа
|6
|1
|3
|2
|5-7
|6
|
16
|Тюмень
|6
|1
|1
|4
|5-9
|4
|
17
|СКА-Хаб.
|6
|1
|1
|4
|2-12
|4
|
18
|Шинник
|6
|0
|2
|4
|1-7
|2
|23.08
|15:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|- : -
|23.08
|17:30
|
Тюмень – Арсенал
|- : -
|24.08
|16:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|24.08
|18:00
|
Нефтехимик – Урал
|- : -
|25.08
|12:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|25.08
|17:00
|
Торпедо – Черноморец
|- : -
|25.08
|19:00
|
Балтика – КАМАЗ
|- : -
|25.08
|19:00
|
Чайка – Енисей
|- : -
|26.08
|19:30
|
Родина – Ротор
|- : -
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|3
|
|
Тарас Гаглоев
Алания
|2
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|3
|
|
Данила Янов
Чайка
|3
|
|
Никита Глушков
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|5
|1
|2
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|5
|1
|0