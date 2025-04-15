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15 апреля, 23:02

Президент «Урала» Иванов: «Проверка РФС матча с «Нефтехимиком»? Пускай! Нам нечего скрывать!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что матч с «Нефтехимиком» (3:2) в 28-м туре первой лиги мог иметь договорной характер.

«Это же просто какой-то бред! Даже не здоровался с Новиковым. Я произнес фразу, что победа моя? Потому что я шумел в раздевалке — имею право. Проверка РФС? Пускай! Нам нечего скрывать!» — сказал Иванов.

Игроки &laquo;Урала&raquo; празднуют гол в&nbsp;матче с &laquo;Нефтехимиком&raquo; (3:2).Претендент на РПЛ замешан в договорном скандале? «Урал» и «Нефтехимик» обвинили в нарушении закона

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что второй тайм встречи мог быть договорным.

Григорий Иванов (руководитель)
Первая лига
РФС
ФК Нефтехимик
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 18 8 2 44-14 62
2
 Торпедо 28 13 12 3 42-21 51
3
 Урал 28 13 10 5 38-26 49
4
 Черноморец 28 14 6 8 41-31 48
5
 Сочи 28 13 8 7 42-29 47
6
 СКА-Хаб. 28 12 8 8 34-33 44
7
 Енисей 28 11 5 12 28-31 38
8
 Родина 28 9 11 8 29-25 38
9
 Ротор 28 8 13 7 22-21 37
10
 Арсенал 28 7 15 6 20-20 36
11
 Нефтехимик 28 8 9 11 28-31 33
12
 Чайка 28 7 12 9 29-36 33
13
 Шинник 28 7 11 10 20-27 32
14
 КАМАЗ 28 9 5 14 27-27 32
15
 Уфа 28 6 8 14 26-42 26
16
 Тюмень 28 6 5 17 23-41 23
17
 Алания 28 5 8 15 17-35 23
18
 Сокол 28 4 10 14 16-36 22
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19.04 10:00
Енисей – Чайка
 - : -
19.04 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 - : -
19.04 18:00
Нефтехимик – КАМАЗ
 - : -
20.04 17:00
Ротор – Тюмень
 - : -
20.04 17:00
Сочи – Алания
 - : -
20.04 17:00
Шинник – Арсенал
 - : -
20.04 18:00
Балтика – Сокол
 - : -
20.04 19:30
Родина – Уфа
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Мартин Секулич

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Торпедо

 8
П
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Данил Полубояринов

Сокол

 6
Равиль Нетфуллин

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Константин Плиев

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