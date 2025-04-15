Президент «Урала» Иванов: «Проверка РФС матча с «Нефтехимиком»? Пускай! Нам нечего скрывать!»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что матч с «Нефтехимиком» (3:2) в 28-м туре первой лиги мог иметь договорной характер.

«Это же просто какой-то бред! Даже не здоровался с Новиковым. Я произнес фразу, что победа моя? Потому что я шумел в раздевалке — имею право. Проверка РФС? Пускай! Нам нечего скрывать!» — сказал Иванов.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что второй тайм встречи мог быть договорным.