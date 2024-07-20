Президент «Урала» Иванов: «Новички? Все может быть»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, можно ли ожидать появления новичков в команде этим летом.

«Все может быть. Еще целый месяц до конца трансферного окна, поэтому можно ожидать всего», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

В двух стартовых турах Мелбет-Первой лиги «Урал» набрал 6 очков и временно возглавил турнирную таблицу. 14 июля команда из Екатеринбурга дома обыграла «Сочи» со счетом 2:0, а 20-го числа также на своем поле победила «Шинник» (2:1).