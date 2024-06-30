Президент «Урала» Иванов: «Каштанову нужно понимать: у него есть обязательства перед клубом»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с нападающим Алексеем Каштановым.

— Вы сетовали на то, что «Уралу» не хватает забивного форварда. Проблема решается?

— Пока ничего не готов сказать. Работаем в этом направлении. Тот же Ионов у нас скорее играет на фланге.

— В «Урал» сватают форварда «Факела» Маркова. Это правда?

— Мы бы хотели видеть такого нападающего в «Урале». Но, мне кажется, «Факел» его не отпустит. Посмотрим.

— Какова ситуация с Каштановым? Вы недавно сказали, что Алексей неправильно себя ведет, за спиной руководства предлагает себя другим командам.

— Просто надо знать Алексея. У него каждое трансферное окно появляются какие-то варианты, желания... Приходится ему объяснять, что, когда заключается контракт, клуб берет на себя определенные обязательства. Мы их выполняем. Тренируем его, обуваем, одеваем, платим зарплату. Но и у него тоже должны быть обязательства перед «Уралом». Про-моему, неправильно и некрасиво часто подходить к руководству и говорить: я вот туда хочу перейти или еще куда-то. Не знаю... Говорю ему: «Я, может, тоже хочу на Луну улететь. Но вот не получается».

— Так он остается в «Урале»?

— Пока да. Он с нами. Но в данном случае «никогда не говори «никогда». Трансферное окно открыто. Всякое может случиться.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Каштанов провел за «Урал» 35 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с клубом из Екатеринбурга рассчитан до лета 2026 года.

«Урал» по итогам сезона-2023/24 вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу, уступив «Акрону» по сумме двух стыковых матчей (2:3).