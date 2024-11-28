Источник: у президента «Урала» Иванова обнаружен рак
У президента «Урала» Григория Иванова обнаружен рак, сообщает журналист Иван Карпов.
По сведениям источника, большую часть времени 63-летний функционер проводит в Германии на лечении. Отмечается, что в случае невыхода «Урала» в РПЛ Иванова могут попросить покинуть клуб.
Ранее в интервью «СЭ» Иванов рассказал, что летает на лечение в Германию.
Иванов занимает должность президента «Урала» с 2003 года. Екатеринбуржцы дважды доходили до финала Кубка России.
Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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|6
|4
|10
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|4
|8
|8
|12-20
|20
|
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|20
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|5
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|21-29
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|
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|20
|4
|7
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|
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|4
|6
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|29.11
|20:00
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|- : -
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|
Сокол – СКА-Хаб.
|- : -
|30.11
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|
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|1.12
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Ротор – Шинник
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