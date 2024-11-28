Источник: у президента «Урала» Иванова обнаружен рак

У президента «Урала» Григория Иванова обнаружен рак, сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, большую часть времени 63-летний функционер проводит в Германии на лечении. Отмечается, что в случае невыхода «Урала» в РПЛ Иванова могут попросить покинуть клуб.

Ранее в интервью «СЭ» Иванов рассказал, что летает на лечение в Германию.

Иванов занимает должность президента «Урала» с 2003 года. Екатеринбуржцы дважды доходили до финала Кубка России.