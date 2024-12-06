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Сегодня, 10:30

Иванов — о Федотове: «Если Владимир Валентинович захочет поработать в «Урале», будем рады его видеть»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» подтвердил, что общался с тренером Владимиром Федотовым по поводу возможной работы в клубе.

— Проходила информация, что вы можете пригласить Владимира Федотова, который долгое время выступал за «Уралмаш», за «Урал», а потом тренировал команду.

— Не скрою, имел с ним разговор. Но Владимир Валентинович — тренер очень высокой квалификации. Думаю, он будет востребован в РПЛ. Но если изъявит желание работать у нас, мы всегда рады видеть его в родных стенах, в городе. Он очень многое отдал и «Уралмашу», и «Уралу». Здесь, по сути, и начиналась его тренерская карьера.

— Значит, Федотова в «Урале» не будет?

— У каждого тренера своя планка, свой ориентир. Если у Владимира Валентиновича есть шанс поработать в РПЛ, он будет его ждать. А если захочет помочь «Уралу», всегда пожалуйста!

Последним клубом, который тренировал Федотов, был ЦСКА. В июне армейцы объявили о расторжении контракта со специалистом. Свою тренерскую карьеру Федотов начал именно в «Урале» в 2004 году, с июля 2009 по май 2010 года он возглавлял екатеринбургскую команду.

Исполняющий обязанности главного тренера &laquo;Урала&raquo; Олег Шатов. «К сожалению, не могу назначить Шатова главным тренером». Президент «Урала» — о ФНЛ, Гинере и своем здоровье

Владимир Федотов (тренер)
Футбол
Первая лига
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
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Чайка – Уфа
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Урал

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Александр Юшин

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Сочи

 7
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Данил Полубояринов

Сокол

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Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 5
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

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Алексей Татаев

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