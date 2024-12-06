Президент «Урала» Иванов — о Шатове: «Он остается в клубе. В какой роли? Решим»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, продолжит ли Олег Шатов тренировать команду весной.

— Главный вопрос, который интересует болельщиков «Урала»: Олег Шатов продолжит тренировать команду, избавится от приставки «и. о.»?

— Понимаете, в чем дело... Он не может быть главным тренером команды, не может избавиться от этой приставки, пока не получит лицензию PRO. Хочу, чтобы он как можно быстрее поступил на обучение. Могу сказать, что Олег точно останется в «Урале». А вот в какой должности, решим чуть позже. Будет работать у нас.

— То есть Шатов не будет готовить «Урал» ко второй части сезона?

— Нам сейчас надо найти тренера с лицензией PRO. Сейчас есть уже такое правило, что мы не можем поставить на эту должность, что называется, говорящую голову. То есть нам нужен реальный специалист с такой категорией. Ведем консультации. Найдем.

А Олег останется в команде. Лично я очень хотел бы, чтобы Шатов был нашим главным тренером! Но, к сожалению, не могу его назначить... Есть регламентные нормы.

В июне этого года Шатов вошел в тренерский штаб «Урала». 6 ноября 34-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Евгения Аверьянова.