Президент «Урала»: «Мы бы хотели, чтобы Селихов у нас остался»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал в интервью «СЭ» о трансферных планах клуба.

— Селихов остается в «Урале»?

— Мы бы хотели, чтобы Александр остался. Обозначили свое желание. Но пока не договорились.

— Он думает?

— В ближайшие дни решим.

— Это правда, что ему противопоказано играть на искусственных полях?

— Ну...Не у всех же клубов ФНЛ искусственные газоны. Посмотрим, на каких полях он может играть. Это уже не мой вопрос, а прерогатива тренерского и медицинского штабов. Поверьте, я никогда не беру футболистов без согласований с тренерами.

— То есть вы довольны игрой Селихова весной (экс-голкипер «Спартака» провел за «Урал» 8 матчей в ФНЛ, пропустив 11 мячей. — Прим. «СЭ»)?

— Да, доволен. Просто так получилось, что несколько игр он пропустил. Травмы, трагедия в семье (в мае у Александра умер отец. — Прим. «СЭ»). Все это тоже наложилось... Но в целом, считаю, он хорошо себя проявил у нас.

— Бевеева удержать было нереально?

— Да почему нереально? Просто надо было повторить ему ту зарплату, которую предложила «Балтика». Да и Мингиян не мог долго ждать.

— Болельщики встревожены тем, что «Урал» пока не активен на трансферном рынке.

— А разве нам обязательно нужны новички? У нас и так команда хорошо укомплектована. Зачем брать ради количества? Это не наш путь. Нужно приглашать только тех, кто реально способен усилить «Урал». Нам все время кого-то предлагают, звонят... Надо укрепляться только точечно.

— Один из лучших распасовщиков лиги Роман Акбашев к вам переходит?

— Когда перейдет, тогда и объявим.