Григорий Иванов — о своем здоровье: «Зачем про это писать? Это моя жизнь»
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» подчеркнул, что губернатор Свердловской области не увольнял Евгения Аверьянова с поста главного тренера команды.
— Раз уж эта информация появилась в сети (в конце ноября журналист Иван Карпов написал, что Григорий Иванов болен раком. — Прим. «СЭ»), во-первых, желаем вам здоровья! А во-вторых, что говорят врачи?
— Да все нормально. Зачем это все писать...
Вообще, про «Урал» публикуют много неточностей. Могу заявить, что наш губернатор никогда в жизни не говорил мне, какие решения я должен принимать по «Уралу». Повторяю, глава области никогда не влезал в жизнь нашей команды! При этом интересуется, в курсе событий. Но он не снимает и не назначает тренеров! А то пишут, что именно губернатор решил судьбу Евгения Аверьянова... Зачем? Никогда такого не было, чтобы губернатор зашел в раздевалку и заявил: вы не так играете. Никогда!
Зачем писать про мое здоровье? Это же моя личная жизнь. Я никому не рассказываю. Не стоит эту тему трогать. Все нормально. Вы же видите меня по телевизору на футболе. Я с командой. Каждый день хожу на работу. Что еще нужно?
— Ваша главная футбольная цель?
— Вернуть «Урал» в РПЛ. И, конечно, сейчас много внимания уделяем академии, нашей молодежи. Надо воспитывать игроков для сборной. Стремиться к этому.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|21
|13
|6
|2
|29-13
|45
|
2
|Торпедо
|21
|11
|10
|0
|39-16
|43
|
3
|Урал
|21
|10
|7
|4
|31-21
|37
|
4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|36-21
|37
|
5
|Черноморец
|21
|11
|3
|7
|31-27
|36
|
6
|Арсенал
|21
|6
|12
|3
|18-16
|30
|
7
|Ротор
|21
|7
|9
|5
|18-16
|30
|
8
|СКА-Хаб.
|21
|7
|8
|6
|28-30
|29
|
9
|Чайка
|21
|6
|10
|5
|24-23
|28
|
10
|Енисей
|21
|8
|3
|10
|23-26
|27
|
11
|Нефтехимик
|21
|6
|8
|7
|20-21
|26
|
12
|Родина
|21
|5
|9
|7
|19-22
|24
|
13
|КАМАЗ
|21
|6
|4
|11
|18-19
|22
|
14
|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
|6
|11
|12-24
|18
|
18
|Тюмень
|21
|3
|3
|15
|16-35
|12
|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
|00:00
|
Чайка – Уфа
|- : -
|1.03
|00:00
|
Черноморец – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|5
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|19
|1
|5