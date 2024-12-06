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Сегодня, 11:30

Григорий Иванов — о своем здоровье: «Зачем про это писать? Это моя жизнь»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» подчеркнул, что губернатор Свердловской области не увольнял Евгения Аверьянова с поста главного тренера команды.

— Раз уж эта информация появилась в сети (в конце ноября журналист Иван Карпов написал, что Григорий Иванов болен раком. — Прим. «СЭ»), во-первых, желаем вам здоровья! А во-вторых, что говорят врачи?

— Да все нормально. Зачем это все писать...

Вообще, про «Урал» публикуют много неточностей. Могу заявить, что наш губернатор никогда в жизни не говорил мне, какие решения я должен принимать по «Уралу». Повторяю, глава области никогда не влезал в жизнь нашей команды! При этом интересуется, в курсе событий. Но он не снимает и не назначает тренеров! А то пишут, что именно губернатор решил судьбу Евгения Аверьянова... Зачем? Никогда такого не было, чтобы губернатор зашел в раздевалку и заявил: вы не так играете. Никогда!

Зачем писать про мое здоровье? Это же моя личная жизнь. Я никому не рассказываю. Не стоит эту тему трогать. Все нормально. Вы же видите меня по телевизору на футболе. Я с командой. Каждый день хожу на работу. Что еще нужно?

— Ваша главная футбольная цель?

— Вернуть «Урал» в РПЛ. И, конечно, сейчас много внимания уделяем академии, нашей молодежи. Надо воспитывать игроков для сборной. Стремиться к этому.

Исполняющий обязанности главного тренера &laquo;Урала&raquo; Олег Шатов. «К сожалению, не могу назначить Шатова главным тренером». Президент «Урала» — о ФНЛ, Гинере и своем здоровье
Футбол
Первая лига
ФК Урал
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«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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«Урал» объявил о расставании с Юсуповым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
 - : -
1.03 00:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
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Г
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 5
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 19 1 5
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