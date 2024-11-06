Президент «Урала» Иванов о здоровье: «Периодически летаю в Германию, прохожу процедуры»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии своего здоровья.

— Если позволите, вопрос про ваше здоровье. Периодически появляется информация, что вы летаете на лечение в Германию...

— Скрывать не стану. Езжу в Германию, прохожу определенные процедуры. Болельщики же видят, что меня нет на скамейке. Раньше я никогда матчи своей команды не пропускал...

— Насколько все серьезно?

— Да нормально все. Все хорошо.