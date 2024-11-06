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Сегодня, 17:40

Президент «Урала» Иванов о здоровье: «Периодически летаю в Германию, прохожу процедуры»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии своего здоровья.

— Если позволите, вопрос про ваше здоровье. Периодически появляется информация, что вы летаете на лечение в Германию...

— Скрывать не стану. Езжу в Германию, прохожу определенные процедуры. Болельщики же видят, что меня нет на скамейке. Раньше я никогда матчи своей команды не пропускал...

— Насколько все серьезно?

— Да нормально все. Все хорошо.

И. о. главного тренера &laquo;Урала&raquo; Олег Шатов и&nbsp;президент клуба Григорий Иванов. «Я затянул с отставкой Гончаренко. Сейчас решил, что нужна встряска». Президент «Урала» — о тренере Шатове и своем здоровье

Первая лига
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Президент «Урала» Иванов о Шатове-тренере: «Пока ему дали провести четыре игры»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 17 8 9 0 32-13 33
2
 Балтика 17 9 6 2 21-11 33
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Сочи 17 7 6 4 27-18 27
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
8
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
9
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
10
 Нефтехимик 17 5 7 5 14-16 22
11
 СКА-Хаб. 17 5 6 6 24-28 21
12
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
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32 тур
33 тур
34 тур
8.11 19:00
Ротор – Сочи
 - : -
9.11 00:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
9.11 15:00
Алания – Арсенал
 - : -
9.11 17:00
Торпедо – Енисей
 - : -
9.11 18:00
Нефтехимик – Балтика
 - : -
10.11 00:00
Родина – Чайка
 - : -
10.11 00:00
СКА-Хаб. – Уфа
 - : -
10.11 15:00
Шинник – Урал
 - : -
10.11 17:00
Тюмень – Черноморец
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 12 1 5
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 15 1 4
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