Президент «Урала» Иванов о здоровье: «Периодически летаю в Германию, прохожу процедуры»
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии своего здоровья.
— Если позволите, вопрос про ваше здоровье. Периодически появляется информация, что вы летаете на лечение в Германию...
— Скрывать не стану. Езжу в Германию, прохожу определенные процедуры. Болельщики же видят, что меня нет на скамейке. Раньше я никогда матчи своей команды не пропускал...
— Насколько все серьезно?
— Да нормально все. Все хорошо.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|17
|8
|9
|0
|32-13
|33
|
2
|Балтика
|17
|9
|6
|2
|21-11
|33
|
3
|Арсенал
|17
|6
|10
|1
|15-10
|28
|
4
|Сочи
|17
|7
|6
|4
|27-18
|27
|
5
|Урал
|17
|7
|6
|4
|23-17
|27
|
6
|Чайка
|17
|6
|7
|4
|23-20
|25
|
7
|Черноморец
|17
|7
|3
|7
|22-24
|24
|
8
|Енисей
|17
|7
|2
|8
|18-20
|23
|
9
|Ротор
|17
|5
|7
|5
|12-13
|22
|
10
|Нефтехимик
|17
|5
|7
|5
|14-16
|22
|
11
|СКА-Хаб.
|17
|5
|6
|6
|24-28
|21
|
12
|Родина
|17
|4
|9
|4
|16-16
|21
|
13
|КАМАЗ
|17
|5
|4
|8
|14-13
|19
|
14
|Сокол
|17
|4
|7
|6
|9-18
|19
|
15
|Шинник
|17
|4
|6
|7
|12-18
|18
|
16
|Алания
|17
|4
|5
|8
|11-17
|17
|
17
|Уфа
|17
|4
|5
|8
|17-23
|17
|
18
|Тюмень
|17
|2
|3
|12
|13-28
|9
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.11
|19:00
|
Ротор – Сочи
|- : -
|9.11
|00:00
|
КАМАЗ – Сокол
|- : -
|9.11
|15:00
|
Алания – Арсенал
|- : -
|9.11
|17:00
|
Торпедо – Енисей
|- : -
|9.11
|18:00
|
Нефтехимик – Балтика
|- : -
|10.11
|00:00
|
Родина – Чайка
|- : -
|10.11
|00:00
|
СКА-Хаб. – Уфа
|- : -
|10.11
|15:00
|
Шинник – Урал
|- : -
|10.11
|17:00
|
Тюмень – Черноморец
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
Алания
|16
|1
|3
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|12
|1
|5
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|15
|1
|4
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