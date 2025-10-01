Футбол
Сегодня, 09:00

Президент «Урала» Иванов о матче с Хабаровском: «Играем с преимуществом, а нам ставят левый пенальти!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» прокомментировал судейство матча 12-го тура первой лиги со «СКА-Хабаровском» (1:2).

— Можно ли списать неожиданное домашнее поражение вашей команды от «СКА-Хабаровска» (1:2) на ошибку арбитра, который поставил странный пенальти в ворота «Урала»?

— Сложно сказать. Да и ситуацию назад не отмотаешь. При этом считаю, что до этого пенальти «Урал» играл с определенным преимуществом. А вы поставьте себя на место ребят. Они играют, стараются, а тут раз — и левый пенальти! Ну как так-то?! Понятно, что решение арбитра оказало какое-то влияние на ход встречи. Все же видели: левый пенальти! И арбитр сам потом это, думаю, понял, когда пересмотрел эпизод... Да, от ошибок никто, конечно, не застрахован. Но я хотел бы рассмотреть проблему чуть шире.

— Давайте.

— Многие говорят: нужно давать дорогу молодым арбитрам, больше им доверять (матч «Урал» — «СКА-Хабаровск» судила бригада 32-летнего Станислава Матвеева. — Прим. «СЭ»). А я вижу в этом определенный риск. Считаю, если главный арбитр уже обладает серьезным опытом, багажом, то судьями на линии могут быть более молодые рефери. И пусть они у него учатся! Или же наоборот: за плечами помощников уже немало игр, тогда главным можно ставить более молодого арбитра. А когда они все примерно одного возраста, варятся в своей среде, прогресса достичь сложно. Нет нужного подсказа! Отсюда — такие вот ошибки.

Григорий Иванов.«ВАР в ФНЛ? У губерний нет на это денег». Президент «Урала» — о левом пенальти, будущем Ромащенко и травме Селихова

— Вернемся к скандальному пенальти. Как арбитр не увидел, что мяч попал Сунгатулину в плечо, а не в руку? Он же находился рядом.

— Хороший вопрос... Видимо, опять же опыта не хватило. Может, в голове сидела мысль: не поставлю пенальти — ошибусь, меня накажут...

— А вы с ним разговаривали после матча?

— Он сказал, что ему показалось: была рука. Но теперь-то что делать? Счет на табло. Да, можем попросить ЭСК разобрать эпизод. Ну и что? Накажут арбитра, пропустит он два тура. А очки-то нам никто не вернет!

— Если бы в ФНЛ на всех стадионах был ВАР, этот пенальти отменили бы.

— Во-первых, система ВАР должна быть действительно у всех клубов, а не только у трех, как это было в прошлом сезоне.

— Это нереально?

— Понимаете, у губерний нет денег на ВАР. Сейчас всем тяжело. Слишком дорогое удовольствие. Клубы не могут себе позволить тратить большие суммы. Никто на такое не пойдет. Ведь в регионах не только футбол, но и другие виды спорта есть.

Григорий Иванов (руководитель)
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Урал
