4 мая, 23:29

Президент «Урала» о судействе в ФНЛ: «30 человек приходит на «Лучшую лигу мира», а судья вытворяет, что хочет»

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил «СЭ» на вопрос о слухах про возможный договорной матч с «Нефтехимиком» (3:2), который прошел в рамках 28-го тура первой лиги.

Ранее в СМИ появлялись публикации с подозрениями о договорном характере этой игры, после чего РФС инициировал проверку, которая не выявила признаков договорного характера встречи.

«Человек двадцать позвонило. Я говорю: «Вы футбол-то смотрели?» Уже смеюсь: «Спартак» 0:2 проигрывал «Акрону», 3:2 выиграл. Тоже договорились?» Ну как? Как здравые люди могут написать, что в перерыве Иванов подошел к Новикову? Я к Кириллу нормально отношусь. Но в этот раз я его даже не видел, даже не здоровался. Он как-то так прошел или позже вышел. Я его даже не видел! В перерыве ругался в раздевалке. Какое кому дело, что у нас в раздевалке происходит? Я должен был прийти при 0:2 и сказать: «Пацаны, вы такие хорошие, вы так здорово играете, 0:2 проигрываете. Давайте в том же духе продолжать». Так я должен был? Это же нефутбольные люди раздувают. Подхватывают, начинают писать об этом везде. Зачем? Давайте в футбол, наконец, играть», — сказал Иванов «СЭ».

Президент «Урала» также высказался о посещаемости матчей первой лиги.

«В Германии играет «Дюссельдорф» во второй бундеслиге, 50 тысяч зрителей! Ходил на матч «Баварии» и «Байера» в Лиге чемпионов — полный стадион. Полный! А у нас 30 человек приходит на эту «Лучшую лигу мира», и еще судья вытворяет, что хочет. Да кто на нее будет ходить? Кому это будет интересно? Кому? Никто не будет ходить. По 30 человек ходит на «Торпедо», другие команды. Но клубы здесь ни причем. Мы игру не показываем и судейство у нас такое. И все. Из-за этого народ не идет на стадион», — добавил Иванов.

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 50 очками.

