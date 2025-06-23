Президент «Урала»: «Если вдруг «Торпедо» исключат, нужно поднять в РПЛ команду из ФНЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию вокруг «Торпедо».

— Вы на днях сказали, что «Урал» готов заменить «Торпедо», если автозаводцев исключат из числа участников РПЛ.

— Ну вот зачем сейчас развивать эту тему? Меня тогда напрямую спросили — я ответил. Зла «Торпедо» не желаю! Это решают РФС и РПЛ. Но если вдруг случится такая ситуация, то, конечно, должны поднять команду из ФНЛ. Это мое мнение. Возможно, и неправильное. Но я вот так считаю.

— Владельца «Торпедо» Леонида Соболева обвиняют в том, что он пытался повлиять на судью Максима Перезву перед тремя играми, включая домашний матч с «Уралом» (1:1).

— Про ту игру ничего сказать не могу. Больше вопросов вызвал матч первого круга (встречу судил Ранель Зияков. — Прим. «СЭ»). Там мы имели большое преимущество, вели в счете. Но арбитр почему-то долго не давал финальный свисток. Мы явно переиграли. То один угловой поставил, то второй. Потом нашел какую-то руку, усмотрел там что-то. Не знаю... В итоге «Торпедо» счет сравняло. 1:1.

— ЭСК признала, что арбитр Сергей Иванов ошибочно не засчитал гол «Урала» в ответном стыке с «Ахматом».

— Ну признали и признали. Что это изменит? В ворота «Урала» больше всех пенальти поставили в сезоне! Вот в чем вся штука... А игру с «Родиной» даже вспоминать не хочется. Все четыре 11-метровых назначены при помощи ВАР. Зачем тогда судья в поле? Ну ладно. Не буду об этом опять...