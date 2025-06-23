Футбол
23 июня, 17:15

Президент «Урала»: «Если вдруг «Торпедо» исключат, нужно поднять в РПЛ команду из ФНЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию вокруг «Торпедо».

— Вы на днях сказали, что «Урал» готов заменить «Торпедо», если автозаводцев исключат из числа участников РПЛ.

— Ну вот зачем сейчас развивать эту тему? Меня тогда напрямую спросили — я ответил. Зла «Торпедо» не желаю! Это решают РФС и РПЛ. Но если вдруг случится такая ситуация, то, конечно, должны поднять команду из ФНЛ. Это мое мнение. Возможно, и неправильное. Но я вот так считаю.

— Владельца «Торпедо» Леонида Соболева обвиняют в том, что он пытался повлиять на судью Максима Перезву перед тремя играми, включая домашний матч с «Уралом» (1:1).

— Про ту игру ничего сказать не могу. Больше вопросов вызвал матч первого круга (встречу судил Ранель Зияков. — Прим. «СЭ»). Там мы имели большое преимущество, вели в счете. Но арбитр почему-то долго не давал финальный свисток. Мы явно переиграли. То один угловой поставил, то второй. Потом нашел какую-то руку, усмотрел там что-то. Не знаю... В итоге «Торпедо» счет сравняло. 1:1.

— ЭСК признала, что арбитр Сергей Иванов ошибочно не засчитал гол «Урала» в ответном стыке с «Ахматом».

— Ну признали и признали. Что это изменит? В ворота «Урала» больше всех пенальти поставили в сезоне! Вот в чем вся штука... А игру с «Родиной» даже вспоминать не хочется. Все четыре 11-метровых назначены при помощи ВАР. Зачем тогда судья в поле? Ну ладно. Не буду об этом опять...

Мирослав Ромащенко и&nbsp;Григорий Иванов.«У Шатова не должно быть обид». Президент «Урала» — о Ромащенко, Селихове и «Торпедо»

Первая лига
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
Леонид Соболев
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Чайка»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Челябинск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Факел»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Факел»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Чайка»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Челябинск: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Деп Б.Охта

    Иванов прав в том, что в случае исключения Торпедо из РПЛ, его должна заменить команда из пердива. Какая - решат решалы нашего футбол. И нашего мнения не спросят.

    26.06.2025

  • Пан Юзеф

    Сущий цЫрк.

    24.06.2025

  • AlexSanych

    Бог с ним с Уралом, но как то своеобразно конечно выглядит, ничья с Торпедо, которая стала спасением для них и проигрыш опускал их на строчку ниже, а Черноморец на строчку выше. В итоге могли бы увидеть Торпедо в стыках по итоговой таблице, а у Черноморца прямой выход и у Урала было бы очков больше.

    24.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всё правильно сказал

    24.06.2025

  • merniloskut

    А бомжи за кого голосуют?

    24.06.2025

  • пляжник с Сочей

    Согласен! Чер-но-мо-рец! Чер-но-мо-рец!!

    23.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Как же задолбал весь этот бардак (если не сказать бордель) в нашенском футболе

    23.06.2025

  • Mikhail

    Логично.

    23.06.2025

  • Фирсыч

    Особенно вспоминается, как ворвавшегося в штрафную Лаксальта, Черников хватает за руку и валит на газон. Стоявший в трёх метрах рядом Карасёв не назначает пенальти, даже после того, как ВАР позвал его к просмотру.

    23.06.2025

  • Фирсыч

    Чё не 12?

    23.06.2025

  • Фирсыч

    Дань Кадырову никто не отменял.

    23.06.2025

  • Фирсыч

    Особенно симпатичен Гриша!

    23.06.2025

  • Горын

    ЭСК признала, что арбитр Сергей Иванов ошибочно не засчитал гол «Урала» в ответном стыке с «Ахматом».И че это мусолить? В пользу Краснодара совершено 12 результативных ошибок. Чего молчим? Ах, ну да. Это другое.

    23.06.2025

  • zg

    Это да....А сейчас Ахмат прям люто укрепляется!За чемпионство биться будут,100%!

    23.06.2025

  • bishevcky

    Ну кто же сейчас Ахмат обидит,вот Уралом можно безболезненно.Все по понятиям.

    23.06.2025

  • gan75

    Лучше будет на сезон 14 команд оставить...

    23.06.2025

  • zg

    Да может и наиграл,судейство то с Ахматом было вообще треш,но раз сейчас с определенной формулировочкой оставили Пари,будет странно ее же послать куда подальше,даже для наших,малоадекватных футбольных чинуш...

    23.06.2025

  • bishevcky

    Не могу не согласиться , не наиграл ещё Урал, хотя мне он тоже симпатичен( в отличие от многих других клубов), на РПЛ.

    23.06.2025

  • spartsmen

    Если опираться на то, как оставляли пари, то надо оставлять Оренбург...

    23.06.2025

  • Bibigon2020

    вместо одних любителей договорняков взять других, уже проверенных?

    23.06.2025

  • zg

    Если они так сделают,то это будет просто апофигеем клоунады!При всей симпатии к Уралу!Так то вместо Торпедо исключительно Оренбург...

    23.06.2025

    • Президент «Урала»: «Не собираемся продавать Секулича»

    Ещенко хочет в будущем стать главным тренером «Спартака»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Спартак Кс 12 8 3 1 21-12 27
    2
    		 Урал 12 7 3 2 20-10 24
    3
    		 Факел 12 7 3 2 10-7 24
    4
    		 Челябинск 12 6 4 2 18-10 22
    5
    		 Ротор 12 6 3 3 18-7 21
    6
    		 Родина 12 5 4 3 19-13 19
    7
    		 КАМАЗ 12 5 4 3 16-13 19
    8
    		 Шинник 12 4 5 3 9-7 17
    9
    		 Нефтехимик 12 4 5 3 13-13 17
    10
    		 СКА-Хаб. 12 4 4 4 12-13 16
    11
    		 Арсенал 12 3 5 4 17-15 14
    12
    		 Черноморец 12 3 3 6 14-16 12
    13
    		 Волга 12 3 3 6 12-21 12
    14
    		 Уфа 12 2 5 5 13-14 11
    15
    		 Енисей 12 2 4 6 7-14 10
    16
    		 Торпедо 12 2 3 7 7-16 9
    17
    		 Сокол 12 1 5 6 5-13 8
    18
    		 Чайка 12 1 4 7 9-26 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    4.10 14:00
    Уфа – Спартак Кс
    		 - : -
    4.10 17:00
    Факел – Волга
    		 - : -
    4.10 17:00
    Чайка – Родина
    		 - : -
    5.10 08:00
    СКА-Хаб. – Шинник
    		 - : -
    5.10 13:00
    Сокол – Арсенал
    		 - : -
    5.10 16:00
    Торпедо – Черноморец
    		 - : -
    5.10 18:00
    Нефтехимик – Ротор
    		 - : -
    6.10 17:00
    Челябинск – Енисей
    		 - : -
    6.10 19:30
    КАМАЗ – Урал
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Амур Калмыков

    Амур Калмыков

    Арсенал

    		7
    Денис Жилмостных

    Денис Жилмостных

    Спартак Кс

    		 6
    Руслан Апеков

    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 6
    П
    Эдарлин Рейес

    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа

    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Дмитрий Шадринцев

    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 8 1 2
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 9 1 2
    Владимир Шайхутдинов

    Владимир Шайхутдинов

    Волга Ул

    		 6 1 1
    Вся статистика

