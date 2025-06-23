Президент «Урала»: «Не собираемся продавать Секулича»

14:00 Уфа – Спартак Кс - : -

17:00 Факел – Волга - : -

17:00 Чайка – Родина - : -

08:00 СКА-Хаб. – Шинник - : -

13:00 Сокол – Арсенал - : -

16:00 Торпедо – Черноморец - : -

18:00 Нефтехимик – Ротор - : -

17:00 Челябинск – Енисей - : -