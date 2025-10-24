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24 октября 2025, 16:10

Президент «Урала» Иванов поддержал инициативу правительства Свердловской области продать акции клуба: «Это хорошее дело»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о решении правительства Свердловской области продать 50 процентов акций клуба.

«Они хозяева, решили продать. И это хорошо, я так считаю. Надо задавать вопросы региону — как скажут, так и будет. Но я поддерживаю это, нужны частно-государственные партнерства. Так будет проще и региону, и спонсорам. Это хорошее дело, если все случится. Останусь ли я в руководстве? Откуда я могу знать? Вдруг придет новый хозяин, который скажет, что Григорий Викторович не нужен. Не могу знать», — сказал Иванов «СЭ».

Всего планируется продать 12 050 обыкновенных акций «Урала» по цене 1 тысяча рублей за штуку. Постановление 23 октября подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В Первой лиге сезона-2025/26 екатеринбургская команда с 27 очками за 14 матчей занимает третье место в турнирной таблице. 16 октября «Урал» уступил «Факелу» (0:1) и вылетел из FONBET Кубка России.

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Первая лига
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 5 5 0 0 16-5 15
2
 Велес 6 4 0 2 7-8 12
3
 Урал 6 3 2 1 10-2 11
4
 Спартак Кс 5 3 2 0 10-4 11
5
 Торпедо 6 3 1 2 10-5 10
6
 Ротор 6 3 1 2 11-8 10
7
 Енисей 6 2 3 1 10-9 9
8
 Шинник 6 2 3 1 9-8 9
9
 Уфа 5 2 2 1 7-6 8
10
 Сочи 5 2 1 2 10-7 7
11
 Арсенал 5 2 1 2 5-9 7
12
 Волга 5 2 0 3 6-8 6
13
 Челябинск 6 2 0 4 7-12 6
14
 Нефтехимик 6 2 0 4 3-10 6
15
 Ленинградец 5 1 1 3 3-8 4
16
 СКА-Хабаровск 6 1 0 5 4-11 3
17
 Текстильщик 5 0 3 2 3-5 3
18
 КАМАЗ 6 0 2 4 6-12 2
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33 тур
34 тур
14.08 18:00 Нефтехимик – Шинник 0 : 2
14.08 19:30 Ротор – Урал 1 : 1
15.08 08:00 СКА-Хабаровск – Велес 2 : 0
15.08 12:00 Енисей – КАМАЗ 2 : 2
15.08 13:30 Челябинск – Торпедо 0 : 4
15.08 16:00 Ленинградец – Арсенал - : -
15.08 17:00 Текстильщик – Нижний Новгород - : -
15.08 18:00 Сочи – Волга - : -
17.08 19:30 Спартак Кс – Уфа - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 8
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 6
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 4
П
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 3
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 3
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 4 1 1
Даниил Родин
Даниил Родин

Ленинградец

 5 1 1
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