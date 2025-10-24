Президент «Урала» Иванов поддержал инициативу правительства Свердловской области продать акции клуба: «Это хорошее дело»
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о решении правительства Свердловской области продать 50 процентов акций клуба.
«Они хозяева, решили продать. И это хорошо, я так считаю. Надо задавать вопросы региону — как скажут, так и будет. Но я поддерживаю это, нужны частно-государственные партнерства. Так будет проще и региону, и спонсорам. Это хорошее дело, если все случится. Останусь ли я в руководстве? Откуда я могу знать? Вдруг придет новый хозяин, который скажет, что Григорий Викторович не нужен. Не могу знать», — сказал Иванов «СЭ».
Всего планируется продать 12 050 обыкновенных акций «Урала» по цене 1 тысяча рублей за штуку. Постановление 23 октября подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер.
В Первой лиге сезона-2025/26 екатеринбургская команда с 27 очками за 14 матчей занимает третье место в турнирной таблице. 16 октября «Урал» уступил «Факелу» (0:1) и вылетел из FONBET Кубка России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|5
|5
|0
|0
|16-5
|15
|
2
|Велес
|6
|4
|0
|2
|7-8
|12
|
3
|Урал
|6
|3
|2
|1
|10-2
|11
|
4
|Спартак Кс
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|
5
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|10-5
|10
|
6
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|11-8
|10
|
7
|Енисей
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
8
|Шинник
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Уфа
|5
|2
|2
|1
|7-6
|8
|
10
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|10-7
|7
|
11
|Арсенал
|5
|2
|1
|2
|5-9
|7
|
12
|Волга
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
13
|Челябинск
|6
|2
|0
|4
|7-12
|6
|
14
|Нефтехимик
|6
|2
|0
|4
|3-10
|6
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
16
|СКА-Хабаровск
|6
|1
|0
|5
|4-11
|3
|
17
|Текстильщик
|5
|0
|3
|2
|3-5
|3
|
18
|КАМАЗ
|6
|0
|2
|4
|6-12
|2
|14.08
|18:00
|Нефтехимик – Шинник
|0 : 2
|14.08
|19:30
|Ротор – Урал
|1 : 1
|15.08
|08:00
|СКА-Хабаровск – Велес
|2 : 0
|15.08
|12:00
|Енисей – КАМАЗ
|2 : 2
|15.08
|13:30
|Челябинск – Торпедо
|0 : 4
|15.08
|16:00
|Ленинградец – Арсенал
|- : -
|15.08
|17:00
|Текстильщик – Нижний Новгород
|- : -
|15.08
|18:00
|Сочи – Волга
|- : -
|17.08
|19:30
|Спартак Кс – Уфа
|- : -
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|8
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|6
|
|
Илья Азявин
Шинник
|4
|П
|
|
Артем Симонян
Ротор
|4
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|3
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|4
|1
|1
|
|
Даниил Родин
Ленинградец
|5
|1
|1
Судейство