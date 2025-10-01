Футбол
Сегодня, 09:30

Президент «Урала» Иванов о работе Ромащенко: «Думаете, он за одну игру тренировать разучился?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Мирослав Ромащенко.
Фото ФК «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил работу тренерского штаба команды.

— В воскресенье «Факел» уволил Игоря Шалимова. У Воронежа столько же очков, сколько и у «Урала». Каков кредит доверия к Мирославу Ромащенко?

— Это разные истории. Я готов комментировать только происходящее в нашем клубе. Да, вчера уступили Хабаровску. Но вы думаете, Ромащенко за одну игру разучился тренировать? До этого команда под его руководством в 11 турах одержала семь побед. Он много работает. Нравится, как он вовлечен в процесс, погружен в него.

— Но болельщики «Урала» слишком болезненно восприняли поражение от Хабаровска...

— Послушайте, ну если бы не этот левый пенальти, если бы не ошибка защитника, мы вполне могли и выиграть. Но так получилось... Это же не Ромащенко назначил 11-метровый или допустил ляп в обороне.

— Треть чемпионата позади. Как бы оценили результаты и качество футбола «Урала»?

— На четверку с минусом или на тройку с плюсом. Хотелось бы, конечно, набрать больше очков за 12 туров.

Григорий Иванов.«ВАР в ФНЛ? У губерний нет на это денег». Президент «Урала» — о левом пенальти, будущем Ромащенко и травме Селихова

«Урал» с 24 очками после 12 туров идет на 2-й строчке в таблице первой лиги.

