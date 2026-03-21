Президент «Урала» Иванов: «Мне очень нравится, как работает Березуцкий и его тренерский штаб»

Президент «Урала» Григорий Иванов доволен работой главного тренера екатеринбургской команды Василия Березуцкого.

43-летний специалист возглавил «Урал» 11 декабря.

«Если говорить по результату, то не очень хорошо стартовали в этом году. А то, как работали на сборах, как работает Василий Владимирович и его тренерский штаб, мне очень нравится. Все четко и по делу. Собрали новые связки, где-то что-то наигрывается», — приводит ТАСС слова Иванова.

Он считает, что «Урал» с каждой игрой будет проявлять себя лучше и лучше.

После возобновления сезона «Урал» уступил в Первой лиге «Факелу» (0:1), сыграл вничью с «Ротором» (1:1) и победил «Арсенал» (2:0). Команда из Екатеринбурга занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ с 45 очками в 24 играх.

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