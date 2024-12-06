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Сегодня, 10:00

Президент «Урал» Иванов — о результатах команды: «Выступили посредственно»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил игру и результаты команды в первой части сезона.
— Первая часть сезона завершена. Как бы оценили игру «Урала» и промежуточное третье место?

— Недоволен этим результатом. В ряде матчей меня не порадовала и наша игра. Несколько встреч свели вничью, когда не имели права этого делать! Были осечки. Так что хорошую оценку «Уралу» за первую часть сезона поставить не могу. Надо признать: выступили мы посредственно... И это при том что условия у ребят остались прежние. Контракты те же. Ничего никому не урезали. Мне кажется, футболисты должны были больше отдаваться игре. Что ж, весной чемпионат возобновится. С нас задачу никто не снимал. Будем бороться за выход в РПЛ, готовы к конкуренции.

— Считаете, много очков недобрали?

— Да, прилично. Но где-то, как мне кажется, и судьи повлияли. Имею в виду наш домашний матч с «Торпедо». Почему нам поставили пенальти в концовке? Уже даже компенсированное время закончилось, а судья позволил москвичам один угловой подать, второй... Мяч попал нашему игроку в руку — рефери указал на «точку».

Во встрече с «Чайкой» пропустили на последних секундах. Да вообще, во многих матчах упустили важные победы. Не хочется затрагивать тему арбитров, но... Ну вот смотрите. Мы обращаемся в ЭСК. Там признают, что в наши ворота пенальти поставили ошибочно, а в ворота соперников стоило назначить 11-метровый. Так самое интересное, что потом эти судьи работают в РПЛ.

Ничего против них не имею, но, на мой взгляд, они пока не готовы судить на таком уровне! Если им тяжело без ошибок принимать решения в такой рубке, как в ФНЛ, то зачем же их назначать на матчи элитного дивизиона? Да, они молодые, пока еще будут ошибаться. Но пусть они набьют шишек в первой лиге, а потом уже двигаются дальше. Ну что поделать... Пусть наши судейские органы решают. Просто, по моим ощущениям (надо еще посмотреть статистику), в ворота «Урала» чаще всех ставили пенальти.

«Урал» набрал 37 очков за 21 матч и занимает третье место в турнирной таблице. Лидером является «Балтика», у которой 45 баллов. На второй строчке располагается «Торпедо» с 43 очками.

Исполняющий обязанности главного тренера &laquo;Урала&raquo; Олег Шатов. «К сожалению, не могу назначить Шатова главным тренером». Президент «Урала» — о ФНЛ, Гинере и своем здоровье

Футбол
Первая лига
ФК Урал
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«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
 - : -
1.03 00:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
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Г
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 5
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 19 1 5
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