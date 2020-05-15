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Президент «Торпедо»: «Спортивный принцип в ФНЛ не соблюден. Решение исполкома несправедливо»

19:36
Елена Еленцева. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Елена Еленцева. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала «СЭ» решение бюро исполкома РФС досрочно завершить первенство ФНЛ.

Москвичи заняли четвертое место по итогам 27 туров, сыгранных до приостановки сезона. В РПЛ напрямую вышли занявшие первые два места «Ротор» и «Химки», а стыковых матчей с клубами РПЛ проводиться не будет.

— Мы глубоко разочарованы решением бюро исполкома, — заявила Еленцева. — Спортивный принцип для клубов Футбольной Национальной Лиги не был соблюден, ведь и «Торпедо» и еще ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ. Но, увы, нам не предоставили возможность побороться. Получается, что наша работа на протяжении сезона не привела к выполнению поставленной задачи, и поэтому удовлетворительным его назвать нельзя. Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но, все равно, считаю, что нынешнее решение несправедливо. Теперь нам остается усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого результата. (Евгений Белоусов)

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