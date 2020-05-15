Президент «Торпедо»: «Спортивный принцип в ФНЛ не соблюден. Решение исполкома несправедливо»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала «СЭ» решение бюро исполкома РФС досрочно завершить первенство ФНЛ.

Москвичи заняли четвертое место по итогам 27 туров, сыгранных до приостановки сезона. В РПЛ напрямую вышли занявшие первые два места «Ротор» и «Химки», а стыковых матчей с клубами РПЛ проводиться не будет.

— Мы глубоко разочарованы решением бюро исполкома, — заявила Еленцева. — Спортивный принцип для клубов Футбольной Национальной Лиги не был соблюден, ведь и «Торпедо» и еще ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ. Но, увы, нам не предоставили возможность побороться. Получается, что наша работа на протяжении сезона не привела к выполнению поставленной задачи, и поэтому удовлетворительным его назвать нельзя. Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но, все равно, считаю, что нынешнее решение несправедливо. Теперь нам остается усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого результата. (Евгений Белоусов)