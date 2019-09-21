Спортивный городок в Лужниках — приоритетное место для проведения домашних матчей московского «Торпедо» во второй части сезона-2019/20, сообщила «СЭ» президент клуба Елена Еленцева.

— Не так много времени осталось до зимнего перерыва. Уже есть ясность, где «Торпедо» проведет остаток сезона?

— Пока вопрос прорабатываем. Совершенно точно могу сказать, что это будет не на своем стадионе, планируем прощание с ареной на последней домашней игре этой части сезона. Прорабатывали несколько вариантов, приоритет — спортивный городок в Лужниках. Окончательную точку пока ставить не будем, потому что тема непростая. Все может поменяться.

— Кроме Лужников еще есть варианты, если вдруг не получится договориться?

— Да, скорее всего, это будут какие-то московские стадионы. (Константин Колмаков)