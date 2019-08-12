Президент "Торпедо" считает, что приход Шишкина сделает команду сильнее

Президент "Торпедо" Елена Еленцева - о переходе защитника Романа Шишкина. Она считает, что футболист сделает команду сильнее.

- Опыт - важный фактор в достижении спортивных результатов. Уверена, что приход Романа поможет нам стать еще сильнее и стабильнее. Плюс у нас много молодых футболистов, которые получат возможность перенять его опыт и продолжат прогрессировать, - цитирует Еленцеву ТАСС. - Роман тренировался с нами последние несколько недель и произвел положительное впечатление своим отношением к делу и человеческими качествами. Говорить о его профессиональных навыках смысла нет, все и так знают, насколько Роман квалифицированный игрок. Конечно, мы не могли не сделать ему предложение о сотрудничестве, и я рада, что в итоге нам удалось договориться.

Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона. Первую половину прошлого сезона Шишкин играл за "Краснодар". Зимой перешел в "Крылья Советов", за которые выступал на правах аренды. В общей сложности провел 22 матча и забил 2 гола. Футболист стал свободным агентом в июле 2019-го.

Ранее Шишкин играл за "Спартак" и "Локомотив". В активе защитника 16 игр за сборную России. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 1 миллион евро.