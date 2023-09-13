Президент «Торпедо» Савин отреагировал на слова болельщиков, требующих его отставки
Президент «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на призывы болельщиков покинуть клуб.
«Болельщики кричат «Савин, уходи»? Каждый гражданин Российской Федерации имеет право выражать свое мнение. Меня это не расстраивает. Если меня будет расстраивать каждый выкрик и негативный комментарий в мой адрес, я, наверное, сойду с ума. Понимаю ли я, чем недовольны болельщики? Нет и даже задумываться не хочу о причинах. У каждого своя работа. У болельщиков — поддерживать команду, у меня — стараться собирать такую команду и такой штаб, чтобы клуб добивался положительных результатов», — сказал Савин «СЭ».
Ярослав Савин занимает должность президента «Торпедо» с марта 2023 года. Он сменил Илью Геркуса.
«Торпедо» после 9 туров первой лиги занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|9
|6
|2
|1
|12-5
|20
|
2
|Сокол
|9
|5
|2
|2
|9-9
|17
|
3
|Шинник
|9
|5
|1
|3
|11-10
|16
|
4
|Динамо Мх
|9
|4
|3
|2
|8-5
|15
|
5
|Акрон
|9
|4
|2
|3
|14-7
|14
|
6
|Тюмень
|9
|4
|2
|3
|13-9
|14
|
7
|Химки
|9
|4
|2
|3
|10-8
|14
|
8
|Торпедо
|9
|4
|2
|3
|9-9
|14
|
9
|Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|
10
|КАМАЗ
|9
|3
|4
|2
|7-7
|13
|
11
|СКА-Хаб.
|9
|3
|3
|3
|9-9
|12
|
12
|Енисей
|9
|3
|2
|4
|13-13
|11
|
13
|Арсенал
|9
|2
|4
|3
|7-11
|10
|
14
|Ленинградец
|9
|2
|4
|3
|6-10
|10
|
15
|Черноморец
|9
|1
|7
|1
|6-6
|10
|
16
|Нефтехимик
|9
|2
|1
|6
|7-14
|7
|
17
|Кубань
|9
|1
|2
|6
|5-11
|5
|
18
|Волгарь
|9
|0
|3
|6
|7-16
|3
|16.09
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
|17.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Химки
|- : -
|17.09
|16:00
|
Кубань – Акрон
|- : -
|17.09
|16:00
|
Торпедо – Енисей
|- : -
|17.09
|17:00
|
Черноморец – Сокол
|- : -
|17.09
|18:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
|17.09
|18:00
|
Ленинградец – Волгарь
|- : -
|18.09
|16:00
|
Тюмень – Родина
|- : -
|18.09
|18:30
|
Динамо Мх – Алания
|- : -
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|6
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|7
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0