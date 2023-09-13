Президент «Торпедо» Савин отреагировал на слова болельщиков, требующих его отставки

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на призывы болельщиков покинуть клуб.

«Болельщики кричат «Савин, уходи»? Каждый гражданин Российской Федерации имеет право выражать свое мнение. Меня это не расстраивает. Если меня будет расстраивать каждый выкрик и негативный комментарий в мой адрес, я, наверное, сойду с ума. Понимаю ли я, чем недовольны болельщики? Нет и даже задумываться не хочу о причинах. У каждого своя работа. У болельщиков — поддерживать команду, у меня — стараться собирать такую команду и такой штаб, чтобы клуб добивался положительных результатов», — сказал Савин «СЭ».

Ярослав Савин занимает должность президента «Торпедо» с марта 2023 года. Он сменил Илью Геркуса.

«Торпедо» после 9 туров первой лиги занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.