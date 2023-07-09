Президент «Торпедо» Савин объяснил, почему в качестве домашней арены не удалось заявить стадион «Москвич»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал ситуацию с домашним стадионом команды.

— Почему в качестве домашней арены не удалось заявить стадион «Москвич»?

— Арена не сертифицирована, — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

— Но вы будете платить за БСА колосальные деньги.

— Да, колоссальные. Мы вынуждены арендовать стадионы, пока не построим свой.

— Аренда БСА — около 5 миллионов рублей за один матч?

— Возможно.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло последнюю, 16-ю, строчку в турнирной таблице РПЛ и вылетело в первую лигу.