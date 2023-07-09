Президент «Торпедо» Савин назвал главную задачу клуба на новый сезон
Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о задаче, которая стоит перед командой на предстоящий сезон.
«Задача — выйти [в РПЛ]. С какого места, непринципиально», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.
Также он ответил на вопрос, доволен ли трансферной кампанией клуба.
«Мы довольны, но она еще не завершена. Клуб подписывает тех игроков, которых хотел», — добавил Савин.
По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло последнюю, 16-ю, строчку в турнирной таблице РПЛ и вылетело в первую лигу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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