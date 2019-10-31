Президент «Торпедо» о выходе в РПЛ: «Заявление Игнашевича опирается на позицию акционера»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала заявление и.о. главного тренера команды Сергея Игнашевича о том, что клуб не откажется от выступления в РПЛ, если завоюет право играть там по спортивному принципу.

— Игнашевич подтвердил, что команда не будет отказываться от РПЛ, если попадет по спортивному принципу. У клуба есть на это средства?

— А вы где-то слышали обратную информацию? Подобное мелькало только в виде слухов, а слухи мы не комментируем. Все заявления, которые в клубе у нас делаются, особенно такого плана, естественно, они делаются, опираясь на позицию акционера. Это естественно, незыблемо и неоспоримо. Бюджет мы еще не согласовывали. Согласовывать будем только тогда, когда будем это понимать. Прикидывать мы всегда прикидываем заранее, но согласование происходит незадолго до того момента, когда все произойдет. (Александр Рогулев)

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