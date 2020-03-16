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Президент «Торпедо» — о приостановке ФНЛ

19:34

Президент «Торпедо» Елена Еленцева поделилась с «СЭ» позицией клуба по поводу приостановки первенства Олимп-ФНЛ. Руководство российского футбола может приостановить розыгрыш турниров из-за эпидемии коронавируса.

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— Ходят разговоры о том, что в случае завершения чемпионата из-за коронавируса, как предлагает владелец «Спартака» Леонид Федун, обмен между лигами может не произойти. Как вы смотрите на перспективы лишиться шансов выйти в РПЛ?

— Мы, пожалуй, сегодня обойдемся без комментариев. Дадим их завтра после официального решения футбольных властей. (Константин Алексеев)

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