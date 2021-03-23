Президент московского «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал «СЭ» назначение на пост главного тренера команды Александра Бородюка.

«С Сергеем Николаевичем (Игнашевичем — Прим. «СЭ») мы расстались обоюдно. Поблагодарили друг друга за работу, сказали спасибо. Я пожелал ему удачи и добавил, что с таким потенциалом Сергей Николаевич будет особенным и большим тренером. Никакого конфликта, конечно, между нами не было.

Выбор Александра Бородюка связан с тем, что на данный момент нам необходим человек с торпедовским духом. Со всеми традициями и особенностями. У нас в клубе все выстроено и в порядке, но нам не хватало именно такого человека. Чтобы это все закрутилось и завертелось в правильном направлении. Поэтому мы и пригласили Александра Генриховича. Задача клуба — играть на самом высоком уровне. И Бородюк как главный тренер команды будет стараться воплотиить ее в жизнь», — сказал Бородюк «СЭ».

Александр Бородюк сменил Сергея Игнашевича, который 22 марта покинул команду. Напомним, что Бородюк в сезоне-2013/14 вывел «Торпедо» в премьер-лигу.

После 31 тура команда набрала 54 очка и расположилась на 6-м месте в турнирной таблице Олимп ФНЛ.

(Владислав Флегонтов)