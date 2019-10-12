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Президент «Торпедо»: «На стадионах «Динамо» и «Локомотива» команда точно играть не будет»

16:20
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Президент «Торпедо» Елена Еленцева заявила, что клуб рассматривает возможность проведения домашних матчей весенней части сезона Олимп-ФНЛ в Химках.

Черно-белые принимают соперников на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, который по окончании 2019 года закроется на реконструкцию.

12&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак-2&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торпедо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Сергей Игнашевич.«Торпедо» спас каршеринг и удачные замены Игнашевича

— У нас все по плану, мы доигрываем часть сезона, в следующем году начнется реконструкция, — приводит ТАСС слова Еленцевой. - Пока наметки такие, что вторую часть проведем на одном из полей в спортивном городке «Лужников», но все может измениться. Рассматриваем еще варианты в Москве, но играть на «Открытие Арене», наверное, для нас будет сложновато. На стадионах «Динамо» и «Локомотива» мы точно играть не будем, возможно, Химки.

«Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице первого дивизиона, у московской команды 43 очка и 14 побед после 17 туров.

12&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак-2&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торпедо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6993121

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