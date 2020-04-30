Президент «Торпедо»: «Если РПЛ возобновит сезон, ФНЛ может провести 11 туров до 9 или 16 августа»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала «СЭ» решение о завершении сезона в ФНЛ, за которое проголосовало большинство руководителей клубов. По информации «СЭ» против выступали «Нефтехимик», «Торпедо» и «Чертаново».

— На видеоконференции мы придерживались озвученной ранее позиции о том, что спортивный принцип должен быть определяющим, — заявила Еленцева. — Мы выступали за продолжение сезона, если ситуация в стране позволит это сделать. Считаем, что если РПЛ возобновит сезон, то ФНЛ также может провести 11 туров, рассмотрев вариант продления соревнования до 9 или 16 августа.

Как вы знаете, большинство клубов проголосовали против, за исключением нас, «Нефтехимика» и «Чертаново». В любом случае, официально все решения будут утверждаться РФС. Также остаются открытыми интересующие нас вопросы об обмене клубами между РПЛ и ФНЛ, распределение мест в турнирной таблице. Мы будем следить за развитием событий. Надеюсь, что все решения будут приняты максимально объективно, учитывая все сложившиеся обстоятельства. (Евгений Белоусов)