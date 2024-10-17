Президент «Торпедо» — о долге за воду: «Пытаются создать излишнее давление. А у нас все спокойно»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о задолженности клуба перед поставщиком воды.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» задолжало 1,2 миллиона рублей поставщику воды. По сведениям источника, поставщик воды не получил средства за прошлый сезон. Сообщается, что компания сотрудничает с московским клубом 10 лет. Поставщик написал заявление в суд.

«Это обычная тема споров. Никакого отношения к спорту не имеет. На «Торпедо» подали иск? Это результаты того, что у нас совершенно разные подходы к оценке с поставщиком воды, который у нас был до этого, — сказал Волнушкин «СЭ». — Сейчас поставщик другой. Совершенно разное восприятие объемов, которые были поставлены с подтвержденными документами. Как суд определит, какую сумму мы должны заплатить или должны ли вообще заплатить, такую заплатим. Это исключительно хозяйственная история».

Волнушкин также призвал не акцентировать внимание на ситуации вокруг клуба.

«Смешная история. Запустили с той стороны, пытаются создать излишнее давление на нас. А у нас все спокойно. Суд определит все задолженности, мы их оплатим. Даже если это будет миллион рублей. В рамках полуторамиллиардного бюджета клуба, что это такое. Перестаньте, это просто бред», — добавил Волнушкин.

16 октября «Торпедо» уступило «Балтике» (0:4) и завершило выступление в Кубке России. Это первое поражение московской команды в сезоне.