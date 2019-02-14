Президент "Томи": "У клуба еще долгов около 400 миллионов рублей"

Губернатор Томской области, президент "Томи" Сергей Жвачкин рассказал, что клуб имеет задолженность на сумму 400 миллионов рублей, которая осталась после вылета команды из РПЛ.

В декабре руководство "Томи" заявило, что ему удалось достичь договоренности о продолжении финансирования клуба с ПАО "Газпромнефть". Планировалось, что денежные средства, которые должны были поступить в клуб в течение первой недели после праздников, позволят покрыть образовавшиеся задолженности перед футболистами и персоналом.

– Если вы знаете историю, то у футбольного клуба "Томь" накопились долги из-за того, что ушел второй спонсор и идет отвлечение финансов на погашение долга, – приводит ТАСС слова Жвачкина. – Еще долгов около 400 миллионов рублей. Когда их погасят, тогда тех денег, что выделяет спонсор, будет достаточно, если мы не поставим задачу выхода в премьер-лигу.

В конце января "Томь" получила от спонсора – "Газпром нефти" – 400 миллионов рублей и в полном объеме выплатила долги по зарплатам перед игроками. По данным томских судебных приставов, долги клуба по зарплатам, договорам и налогам за несколько месяцев составляли 175 миллионов рублей. Еще одного спонсора, "Роснефть", клуб потерял в 2016 году, из-за чего был вынужден покинуть премьер-лигу с долгами на сумму более 600 миллионов рублей. Из-за задолженностей клуб имеет финансовые проблемы.

Девять игроков покинули клуб из-за проблем с финансированием: Ян Казаев, Илья Кухарчук, Илья Кузьмичев, Сергей Зуйков, Петр Тен, Семен Фомин, Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский.