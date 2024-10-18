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Борис Ротенберг — об опросе ВЦИОМ: «Развитие идет. Все вернется на круги своя»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился мнением об опросе ВЦИОМ.

— Согласно опросу ВЦИОМ, интерес к футболу сейчас в России на спаде.

— Например, в «Сочи» сейчас занимается футболом больше 700 детей. Мы выступаем в ФНЛ, выигрываем. Все регионы, где футбол пропагандируется, ходят на стадионы. Пока у нас только российские соревнования, а дальше будет видно.

— Вам не кажется, что все равно за футболом стали меньше следить?

— Те, кто смотрел внутренние соревнования, так же и продолжают их смотреть. У нас развивается молодежь, которая уже готова выступать за сборные команды. Развитие идет. Все эти опросы делаются для того, чтобы создать внутри страны какую-то атмосферу... При этом ясно, что нужны международные соревнования и встречи, чтобы понимать наш уровень. Например, в единоборствах мы находимся наверху — пусть другие учатся у нас. И в футболе все вернется на круги своя, нам главное не останавливаться и не теряться.

Борис Ротенберг. «Без России мировой спорт — не спорт. Посмотрите на Олимпиаду — какое-то позорище». Интервью Бориса Ротенберга

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за период с 2005 по 2024 год увеличилась с 43 процентов до 77 процентов.

Борис Ротенберг-старший
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«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
2
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
3
 Урал 14 7 4 3 19-12 25
4
 Балтика 14 6 6 2 14-9 24
5
 Черноморец 14 7 2 5 21-17 23
6
 Сочи 14 5 6 3 23-15 21
7
 Нефтехимик 14 5 5 4 12-13 20
8
 Ротор 14 4 7 3 11-9 19
9
 Родина 14 4 7 3 15-14 19
10
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 15-22 17
12
 Енисей 14 5 2 7 14-16 17
13
 КАМАЗ 14 4 4 6 12-10 16
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
16
 Алания 14 3 5 6 8-11 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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19.10 17:00
Ротор – КАМАЗ
 - : -
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Сочи – Родина
 - : -
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Черноморец – Нефтехимик
 - : -
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СКА-Хаб. – Урал
 - : -
20.10 10:00
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 - : -
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Сочи

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Равиль Нетфуллин

Торпедо М

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Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

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Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
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Николай Поярков

Николай Поярков

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 9 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
Александр Нестеров

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