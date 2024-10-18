Ротенберг о пиве на стадионах: «Было бы лучше, чтобы люди могли отдохнуть с кружечкой»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении пива на стадионы.

— Стало ли больше болельщиков из-за отсутствия паспорта болельщика в первой лиге?

— Одно другому не мешает. Паспорт болельщика все равно нужен, чтобы любого человека, который заходит на стадион, можно было идентифицировать. Нужно, чтобы все было дисциплинированно. Сейчас, может быть, ходит чуть больше болельщиков.

— Последние годы ведется дискуссия о возможном возвращения пива на стадионы. Какое ваше мнение?

— Я считаю, что это нормально, но во всем должна быть мера и культура. Зрителей больше будет приходить, это правда. Хотя не мне это решать. Если культура поднимется на тот уровень, когда это возможно, конечно, было бы лучше, чтобы люди могли приходить и отдыхать на матчах в том числе с кружечкой пива.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.