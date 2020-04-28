Президент ФНЛ заявил, что лига может принять решение о досрочном завершении сезона
17:33
Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов сделал заявление о возобновлении чемпионата.
Первенство ФНЛ приостановлено из-за пандемии коронавируса.
— Озвучена идея, что ФНЛ не готовит рестарт, а готовится к следующему первенству. Решение планируем принять 30-го числа. Запланирована общая видеоконференция. Безусловно, в нынешней ситуации заботимся о здоровье футболистов. Надо учитывать еще эпидемиологическую ситуацию в разных регионах и логистические проблемы, — сказал Ефремов в эфире телеканала «Матч ТВ».
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