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Президент ФНЛ заявил, что лига может принять решение о досрочном завершении сезона

17:33
Игорь Ефремов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Ефремов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов сделал заявление о возобновлении чемпионата.

Первенство ФНЛ приостановлено из-за пандемии коронавируса.

— Озвучена идея, что ФНЛ не готовит рестарт, а готовится к следующему первенству. Решение планируем принять 30-го числа. Запланирована общая видеоконференция. Безусловно, в нынешней ситуации заботимся о здоровье футболистов. Надо учитывать еще эпидемиологическую ситуацию в разных регионах и логистические проблемы, — сказал Ефремов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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