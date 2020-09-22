Президент ФНЛ рассказал, сколько зарабатывает лига

Глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов верит в успешное развитие лиги в плане финансирования. По его словам, сейчас заработок составляет 100 миллионов рублей.

— Безусловно, вопрос отношения с бизнесом, со спонсорами очень важен, — сказал Ефремов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Мы должны понимать, что это не премьер-продукт. Пусть лига очень широкая по географии, но это лига второго дивизиона, поэтому мы прошли достаточно долгий путь. У нас были различные варианты реализации коммерческих прав, и вот с сезона-2018/19 лига сама этим занимается. В настоящее время могу сказать, что это не такие большие деньги в глобальном смысле, но более 100 миллионов рублей нам удается заработать.

Если говорить конкретно про цифры, то в прошлом сезоне и в этом мы впервые в истории дивизиона распределяли призовой фонд между клубами. Понятно, что этот заработок не решает проблемы финансирования клубов, но надо двигаться шаг за шагом, и в принципе, перспективы, которые я вижу, вселяют определенный оптимизм. Могу отметить, что после пандемии лига не потеряла ни одного спонсора, ни одного партнера.