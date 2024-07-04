Президент ФНЛ прокомментировал ситуацию со стройкой стадиона «Алании» во Владикавказе
Президент ФНЛ Наиль Измайлов ответил на вопрос о ситуации со строительством новой арены «Алании» во Владикавказе.
«Мы были в прошлом году на стройке стадиона во Владикавказе. Бетонные работы на тот момент были закончены и велись отделочные. Работы тогда оставалось месяцев на шесть, максимум девять. Но стадион до сих пор не построен», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».
«Алания» несколько сезонов вынуждена проводить домашние матчи в Грозном, а отсутствие арены в своем регионе уже помешало команде выйти в РПЛ.
Источник: РБ Спорт
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