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Президент ФНЛ прокомментировал ситуацию со стройкой стадиона «Алании» во Владикавказе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов ответил на вопрос о ситуации со строительством новой арены «Алании» во Владикавказе.

«Мы были в прошлом году на стройке стадиона во Владикавказе. Бетонные работы на тот момент были закончены и велись отделочные. Работы тогда оставалось месяцев на шесть, максимум девять. Но стадион до сих пор не построен», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

«Алания» несколько сезонов вынуждена проводить домашние матчи в Грозном, а отсутствие арены в своем регионе уже помешало команде выйти в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
Наиль Измайлов
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7
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
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11
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13
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
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